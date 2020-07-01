奇美博物館「禁區」大解放　歡迎暑假來探險

▲迎接暑假來到，奇美博物館大解禁，號召成人玩家感受博物館驚魂夜、挑戰實境遊戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接暑假來到，奇美博物館大解禁！各個從未對外公開的空間全都揭開神秘面紗，不但首度舉辦「夜宿」活動，號召成人玩家感受博物館驚魂夜、挑戰實境遊戲，更首次開放頂樓花園讓玩家恣意欣賞浪漫夜景；就連平常戒備森嚴的典藏幕後空間也首度歡迎客人，邀請小朋友化身館員進入「禁區」實習體驗。

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此外，響應防疫新生活下的政府各項振興方案，以及鼓勵民眾重新擁抱藝文生活，7月15日至8月31日特別祭出「雙人看雙展」6折回饋，一整個暑假，從體驗活動到優惠方案齊發，就是要讓民眾玩得盡興。

奇美博物館今年暑假針對大小朋友推出不同的體驗活動。為了滿足大家對於博物館夜晚的好奇，首度針對18歲以上的成人玩家舉辦實境遊戲《穹頂計畫》夜宿限定場。遊戲過程中，玩家將扮演寶藏獵人團「六奇士」的成員，依照線索穿梭展廳，調查名畫背後隱藏的秘密。

特別的是，在這場夜宿活動中，玩家會進行實境遊戲分組競賽。為了增加競賽的豐富度及臨場感，館方於解謎現場增設真人互動關卡，置入動物標本師、藝術修復師等真人遊戲角色，玩家若能順利完成他們交付的任務，即可獲得遊戲積分。整場活動不但刺激有趣，還能從中熟悉每個展廳、認識更多展品。

比賽結束後，館方更祭出禮遇，首度開放頂樓花園，讓玩家在宏偉建築的最高點俯瞰絕美夜景，一邊享用宵夜一邊緩和遊戲時的緊繃心情。待深夜時分重頭戲登場，大伙人將帶著睡袋移動到展廳就寢，無論是兵器廳的羅馬戰士蠟像、羅丹廳的沉思者雕像或動物廳的北極熊標本，任由玩家感受在「他們」身旁入眠的奇異感！活動日期為8月1日、2日與8月15日、16日兩個週末，每梯次限48人，費用3000元／人，今起開放報名，7月10日以前早鳥優惠2700元／人。

除了成人夜宿活動，奇美博物館也首度為國小學童規劃「小小實習生」體驗營，以「繪畫與雕塑」為主題，帶領孩子直擊展覽幕後空間，認識你所不知道的博物館秘密！在專業導覽員的引導下，小朋友可以先以一般遊客的角度了解博物館，接著再穿上專業工作服化身館員，跟著導覽員進入展廳，觀察從未留意過的展覽角落及細節，並探尋首次開放的典藏工作空間，親身體驗平常接觸不到的幕後工作，例如畫作怎麼吊掛？藝術品如何保存？什麼是檢測畫作？怎麼保護雕塑在搬運過程中免於受損？各種專業小知識一次揭曉。

此外，孩童還能充當小小藝術家，動手創作藝術作品，作品完成後，館方會請小朋友發揮口語能力與最佳台風，向所有人導覽自己的創作！透過充實而難得的暑假活動，激發孩童對藝術的興趣與探索博物館的好奇心。活動時間為8月6日、11日、20日、25日下午1時30分至4時30分，對象為國小學生（建議國小一至四年級），每場限15名學童，費用兒童600元／人、陪同家長300元／人，每位小學員最多兩位家長陪同，今起開放報名。

配合政府振興措施齊發，奇美博物館推出超值回饋方案，7月15日起「雙人看雙展」原價1000元、優惠價600元，民眾無論持振興三倍券、藝FUN券、現金或信用卡等任何支付方式皆適用。此外，針對不同族群另推好康活動，為感謝醫護人員在疫情期間的辛勞，凡醫護人員購買雙展套票，享兩人同行一人免費，再送限量小禮；其他還有「實境遊戲」校園推廣優惠、「愛台灣博物館卡」加購特展送好禮等，所有優惠活動橫跨整個暑假至8月31日止。

奇美博物館表示，為了推廣藝文並配合政府振興經濟，館方規劃了一系列突破傳統的暑假活動與多元的回饋方案，希望民眾輕鬆就能親近博物館，讓藝文活動成為大家生活的一部分。上述報名活動、優惠方案詳情請見奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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