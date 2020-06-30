高雄副議長「正妹女兒」選立委！男狂打電話恐嚇：殺妳全家…下場出爐

▲高雄市副議長陸淑美女兒黃韻涵參選立委期間，遭人恐嚇「殺妳全家」。（圖／翻攝黃韻涵臉書）

記者陳羿妏／高雄報導

現任高雄市副議長陸淑美女兒黃韻涵於今年1月代表國民黨參選高雄市第2選區立委，卻遭一名徐姓男子以7通電話接續恐嚇「殺妳全家」，檢警獲報後，隨即請徐男到案說明，不過，徐男雖辯稱是情緒發洩，仍遭橋頭地院依恐嚇危害安全罪，判有期徒刑3個月，得易科罰金18萬，全案仍可上訴。

判決指出，徐男因對陸淑美不滿，得知其女兒黃韻涵要參選立委候，今年1月2日至4日時，接續打了7通電話至黃韻涵的服務處恐嚇，「陸淑美、黃韻涵你們很可惡，我要殺妳們全家，你相不相信我會殺妳全家」、「陸淑美的服務處是吧！妳叫她老公出來，我跟他火拚，他叫做「長腿泰」（台語），看約什麼地方火拚就好了，我殺你全家」、「我要殺死他...「長腿泰」（台語）...叫他小心一點，好幾遍了給他跑掉了，我給他死！」、「我叫你家死光光可以吧」等語。

據了解，服務處工作人員原先接到電話不以為意，不過徐男卻不罷休，接續恐嚇之下，服務處才決定向警方報案；徐男矢口否認恐嚇犯行，僅辯稱是情緒發洩而已，然而，法官認為電話內容中，帶有「殺」、「火拚」、「死」、「揍死」等含有加害他人生命、身體用意之字眼，此舉恐造成黃韻涵及其全家心生畏懼。

橋頭地院審審酌徐男犯後雖有尋求陸淑美、黃韻涵道歉求原諒，但遲遲不願承認犯行，難認犯後態度良好，另外，考量他目前打零工維生的狀況，最終依恐嚇危害安全罪，將徐男判刑3個月，得易科罰金18萬，全案仍可上訴。



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