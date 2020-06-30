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矯正手術治療四肢變形及退化　安南醫院完成70例新里程碑

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▲台南市立安南醫院6年多來，已完成70例以上四肢變形的截骨矯正, 其中有3成病患是屬於10年以上之骨折後變形，造福病患。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院6年多來，已完成70例以上四肢變形的截骨矯正, 其中有3成病患是屬於10年以上之骨折後變形，造福病患。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

四肢受損或嚴重骨折病患，常常遺留相當程度的變形及關節異常，在過去這些後遺症因為治療困難，往往跟著病患大半輩子歲月，如果持續嚴重變形且影響行動還是需要矯正手術來治療，台南市立安南醫院6年多來，已完成70例以上四肢變形的截骨矯正, 其中有3成病患是屬於10年以上之骨折後變形，造福病患。

▲台南市立安南醫院6年多來，已完成70例以上四肢變形的截骨矯正, 其中有3成病患是屬於10年以上之骨折後變形，造福病患。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

安南醫院矯正團隊日前收治1位57歲女士，因30多年前之骨折導致外翻變形，　因最近變形及疼痛加劇求診，林瑞模院長及張醫師以電腦模擬分析發現變形來自膝上下兩端包括股骨及脛骨，矯正必須同時改善股骨及脛骨，在矯正模擬時考慮的因素包括變形角度，骨質好壞、神經血管走向等等，這需要許多經驗的累積．　因此這位病患最終採取同時脛骨與股骨矯正，其中脛骨採用內外側混合式截骨之全新方式，來達到術後最好的效果，在3D導板輔助且安全順利的過程下，30多年的膝關節變形終於揮之而去了。

一般而言骨折受傷後遺留之內翻或外翻變形會使關節受力不當，造成軟骨及韌帶長期的損耗，也有可能導致關節提早報銷，當患處疼痛加劇或產生跛行的狀況，　往往暗示關節軟骨持續磨耗及發炎，長期的軟骨磨耗如果沒有停止，置換人工關節可能無法避免。所以在軟骨還算完整的狀態下，提早矯正手術打斷發炎疼痛與持續變形的惡性循環是一個理想的選擇。因為立體定位導航及3D列印的進步，　帶來精準醫療的浪潮，中醫大體系也大力投入發展相關技術，在這個脈絡下，安南醫院在這個先進治療的領域扮演一個重要的角色。

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