防疫見溫情 逾30間民間企業及團體贈物資給安南醫院醫護人員

▲台南市安南醫院、奇美醫院，獲得民間企業捐贈1000付防疫專用護目鏡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際知名專業鏡片公司昇明國際股份有限公司，18日各捐贈1000付防疫專用護目鏡給台南市安南醫院、奇美醫院，再為新冠肺炎防疫增添利器。

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台南市長黃偉哲、立委林宜瑾共同見證這場捐贈活動；安南醫院院長林瑞模表示，防疫工作雖然很艱辛，但嚴防疫情出現破口及守護民眾健康是醫護人員們的天職。一直支撐安南院不懈的力量，一方面來自中央主管機關、台南市政府的指導，另一方面則是來自民眾跟企業的溫暖力量，以及千位醫護人員的專業，儘管目前疫情看似趨緩，但在防疫工作上仍是秉持著最嚴謹的準則和態度。

疫情期間，感謝台南市政府爭取分配各項防疫物資提供給前線醫護，使得醫護無後顧之憂；各界能在抗疫之際以實際義舉捐贈醫療物資給醫護人員，不僅在實質上提供了第一線醫護同仁安全的防護，暖心的善舉，也讓大家都看到了民間企業團體在善盡企業社會責任的義行。第一線醫護更感受到了防疫的工作有了許多來自各界堅強的後盾，相信在各界的協助和努力下，疫情會早日落幕。

自疫情爆發以來，安南醫院陸續接獲於30家民間企業及團體，捐贈各式物資幫院方醫護人員們加油，如護目鏡、隔離鞋、護手霜、飲料、食品、餐盒、點心等，而業者大都表示正因有醫護同仁們的第一線堅守，才有後方市民們的平安喜樂，很高興也很榮幸能當安南醫院醫護同仁們的堅強後盾。

林瑞模院長說，來自各界的愛心捐贈讓防疫工作更添力量，感謝包含昇明國際公司、建利光學、華美光學、鼎堅興業、港香蘭藥廠等公司，其中包含台南在地多位民意代表促成牽線，以及許多大型餐飲公司如金富菊日式料理、迷客夏飲品、路易莎咖啡、一芳水果茶等提供愛心餐盒、飲料為醫護人員充電，還有青商會、扶輪社以及成功大學 STEAM 教育及自造者運動發展中心等團體都為這場戰役增添了許多溫暖動人的故事。

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