多元身心靈關懷　安南醫院精神團隊助病友渡過防疫焦慮

▲台南市立安南醫院精神團隊，以多元身心靈關懷，助病友渡過防疫焦慮，穩定病情。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院精神科，為一解在防疫期間住院病人無法外出外宿會客之苦，張俊鴻主任特別鼓勵團隊集思廣益，共同募集巧思來紓解病人煩躁不安情緒。



精神科治療團隊為抒發病人與家屬無法見面之相思情，孟芬與青荷社工師及曉倫護理師，特別還於下班時協助病友使用平板LINE視訊，讓病人能透過網路與家屬面對面聊天，也有遠在美國的家人因為如此終可跟病人聯繫上。此外，也設立思念限時批的信箱放置精神科病房門口，讓家屬來院時可投遞文字信件傳遞思念之情。





張俊鴻醫師指出，以病人為中心是安南醫院創院以來始終秉持的理念，為此職能治療師與社工跨專業合作，職能治療師於治療活動手工藝團體帶領病友製作造型紙口罩卡片，內夾對家人想說的話語，而社工師協助跟家屬聯絡並將卡片寄送至府，在目前這資訊發達的時代，收到手做卡片及手寫文字很別具意義和溫度。



另外，精神科治療團隊為滿足病人思念外食口腹之慾，職能治療師特於下午時段推出熱食販售，讓病人即使住院期間也能吃到院外餐飲食物，並爭取醫院頂樓空間並在工作人員陪伴下，至頂樓呼吸新鮮空氣和曬曬太陽，希藉由變換不同活動空間可以轉換不同心情。



在張俊鴻主任與精神科治療、社工、職能治療師團隊的彼此分工合作下，希能提供防疫期間的精神科病人妥善照顧品質並滿足他們身心靈幸福，當病人有穩定的情緒時，才會有良好之治療品質。

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