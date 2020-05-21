專業照顧國家級武術選手　安南醫院中西合療護國手

▲台南市立安南醫院與中華民國武術總會簽訂「特約醫療合約書」，共同攜手開創武術運動醫療照護模式。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院林瑞模院長與中華民國武術總會楊美蓉理事長為照顧中華武術選手，簽訂「特約醫療合約書」，共同攜手開創武術運動醫療照護模式。

中華民國武術總會楊美蓉理事長表示，武術選手身體長期的反覆過度使用，接近賽事時又提升練習強度較高，造成慢性疼痛、酸痛或疲勞，更有選手因運動傷害影響賽事表現或中斷運動生涯，與安南醫院簽訂合約書，就是希望可以一起照顧所有武術選手，讓他們無後顧之憂繼續為國爭光。

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骨科主任張伯羣表示，選手在長時間的練習下，可能會造成關節內耗損，不論在人工關節置換術 、關節鏡手術、微創內視鏡或關節內韌帶的重建或修補，都有最新穎的設備與技術可以解決，大幅縮短恢復時間，讓選手提早重返運動場上。

復健科醫師洪啟堯表示，每位運動員身上多少都有新舊傷，武術常見傷害如肌肉拉傷、肩膀關節損傷、壓力性挫傷，可用超音波、按摩等物理治療，針對個別不同的復健需求設計療程，以達到肢體功能恢復的目的。

中醫部部長黃升騰表示，中醫除了提供針刺穴位電針、灸療、拔罐、遠紅外線治療儀外，對運動期間急性、慢性及過度性損傷有較佳的療效，另有提供中醫耳穴貼敷、中藥外敷、傷科推拿手法進行臨床處置。中醫治療方法具有消腫止痛之功效，操作簡單，方便選手或運動訓練及比賽時傷害後的即時治療。

安南醫院指出，簽約之運動協會或學校之選手和教練，由安南醫院專責窗口協助就醫，可減輕運動員的就醫負擔且享有專屬醫療服務通道，讓醫院與民眾一同守護國家優秀運動員的健康。

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