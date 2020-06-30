男誘13歲女網友「床上運動」　向女方母脫口誇「技術好」下場曝

美美母親發現女兒與鍾男發生性關係，怒向鍾男提告，台南高分院依對幼女性交罪判鍾男4年有期徒刑。

圖文／CTWANT

台南一名鍾姓男子，透過網路結識年僅13歲的女網友「美美」（化名），他利用美美逃學離家之際，約美美到他住處同居3天，期間2人發生性關係。案發後，鍾男竟告訴美美母親說「美美性愛技術好，讓我很舒服」等話，讓美美母親聽聞後當場氣炸，憤而向鍾男提告性侵。台南高分院審理後，判鍾男4年徒刑，全案可上訴。

根據判決書指出，鍾男於美美念小學階段就在網路交友軟體相互結識，但從未曾謀面。2017年11月間，鍾男得知剛就讀國一的美美與家人鬧不合，因此逃學離家，借住多位友人處所，他便趁勢邀約美美到他位於嘉義市的租屋處居住。

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美美應邀前往，自2017年11月8日到11日期間與鍾男同居，鍾男未違反美美意願，與她發生性關係，不料美美返家後，鍾男竟無意間向美美母親脫口而出「美美性愛技術好，讓我很舒服」等語。美美母親得知13歲的年幼女兒竟遭男網友計誘上床後當場氣炸，憤而向鍾男提告。

台南高分院審理後，依據與未滿14歲幼女性交等罪，判處鍾男4年有期徒刑，全案可上訴。

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