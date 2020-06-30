全球86天破千萬確診！　中國流行病專家：破2000萬需要的時間更短

▲北京新發地第一名新冠肺炎治癒患者於29日出院。（示意圖）（圖／記者任以芳攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球確診人數從突破百萬到突破千萬，只花費86天時間，相當於近3個月，而在近日單日確診數持續創新高之下，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友研判，突破2000萬確診所需花費的時間，將會更短，而疫苗即便製造量產，也可能不是萬能，不能提供終身免疫。

截至台灣時間30日上午6點，全球確診累計1019萬9798例、50萬2947死；美國累計256萬4163例、12萬5928死；巴西累計134萬4143例、5萬7622死；俄羅斯累計64萬246例、9152死；印度累計54萬8318例、1萬6475死。

英國累計31萬3467例、4萬3659死；祕魯累計27萬9419例、9317死；智利累計27萬1982例、5509死；西班牙累計24萬8970例、2萬8346死；義大利累計24萬436例、3萬4744死；伊朗累計22萬5205例、1萬670死；中國累計8萬4757例、4641死。

綜合陸媒報導，吳尊友表示傳統的隔離措施只能將病人和健康者隔開，阻斷病毒傳播，但2019新型冠狀病毒的防控極困難，大家便對疫苗寄予厚望，但疫情「可能不是萬能的，或者說，疫苗並不能夠提供終身免疫。」

吳尊友指出，SARS、MERS等病毒，人類感染後並不能產生長期的免疫保護，通常只在半年至1年的時間內免疫，而所有疫苗皆是仿照人體感染後產生的自然免疫，因此長期免疫力的可能性也較低。另外，他指出全球第一波疫情仍未過去，1000萬確診到2000萬確診的速度也會更快。