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不會甜言蜜語！只用「行動說愛妳」星座男友Top3　感受到他的愛了嗎？

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情侶,男女朋友,兩性,交往,摸頭。（圖／記者李佳蓉攝）

▲妳的另一半也是不太會說甜言蜜語，習慣用行動證明一切的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

有句廣告台詞這樣說：「我很憨慢講話，但是我很實在！」每個人表達愛意的方式不同，有的人天性浪漫，喜歡說甜言蜜語，而有的人則是以最實際的行動證明對另一半的愛。雖然「愛」字很動聽，但不見得要一直掛在嘴邊，大陸占星網站《星座屋》統整出能在細水長流的歲月中珍惜疼愛妳，以行動擊敗千言萬語的星座男Top3。

1. 摩羯男
常覺得摩羯男只對工作、事業上心嗎？平時看起來神經大條、像塊木頭的他們，一投入愛情中雖會變得較細心溫柔，但要他們說出甜言蜜語還是有點難。他們是典型直男，不太懂得哄女生開心，屬於會默默守護在身邊的類型，願意為另一半打理好一切麻煩事，也會盡力實現妳曾說過的每個小小願望，借妳溫暖的臂彎依靠、當妳永遠的靠山，妳只要好好享受被愛的感覺。

請繼續往下閱讀...

▲▼情侶,牽手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲妳只要有需要，牡羊男友總是能即刻提供救援。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

2. 牡羊座
對於個性大氣爽朗，內心有點大男人主義的牡羊們，要他們情話綿綿實在有點難啟齒，想聽他們說些浪漫、哄妳開心的話還有得等！但每當在妳有需要時，他總能即時救援，對妳的愛表露無遺，儘管只是芝麻綠豆大的事情也都能做得盡善盡美，因為對他們來說，「愛」就是用溫暖的舉動融化妳的心。

3. 金牛座
金牛天生不善言辭，性格也較內斂害羞，要他許下山盟海誓簡直要了他的命。為了表達愛意，他們只剩下用行動證明了，只要認定了對方，金牛男無時無刻都把妳放在心中最重要的位置，甚至看得比自己還要重要，以實際作為呵護妳已成為一種本能，他們溫柔、不外放的浪漫，會在未來的每一天裡感動著妳。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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