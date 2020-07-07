7月財運旺到爆！5姓名筆畫「財神爺最愛」　命理師揭密：29畫桃花還會朵朵開

▲7月開始這些人的財運要開始爆發了！（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2020年來到下半年，隨著台灣疫情逐漸趨緩，7月開始振興三倍券也正式上路，是否預示著一切都將走向美好？前半年庸庸碌碌過日子的你，找不到人生方向，甚至連一毛錢都沒存到嗎？命理老師李行以「姓名」角度跟大家分享，名字總格為這5個筆畫數的網友們，「7月財運三倍旺」！

李行老師在粉專《李行 開運攻略》表示，7月開始「我們也應該要走出疫情谷底，提振精神，一起為了自己，為了台灣土地，振興經濟，努力打拚起來！」並以姓名總筆畫來看，教你對照自己的「姓名總格」，神準分析哪些人7月財運會旺爆。

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姓名總格：29、39：聰明果斷、智慧進財

李行老師說，姓名總筆畫為29、39的網友們姓名格局善於「以錢滾錢」，投資靈敏度好到爆！尤其適逢7月份「流月」能量加持，靠著投資賺些零用錢，對你們來說根本就是「一塊小蛋糕」。但老師也建議要見好就收，否則好面子的下場就是賺來的錢容易賠光光。

▲姓名筆畫31、41的人7月有望業績大爆發。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



姓名總格：31、41：毅力剛毅、創新進財

李行老師表示，這種人善於以執行力賺錢，你們好勇善戰的特質，總能讓自己成為綜橫職場的將軍，尤其在7月能量護持，不妨多發表些對工作的創新、改革想法，再搭配你強大的執行力，很有機會開創新的格局，也能讓業績大爆發，每天開紅盤。



姓名總格：32：桃花盛開、人際進財

這種人能以人際關係賺錢！李行老師說，你們處事圓滑、社交能力一流，該特質使得你們能輕易穿梭在不同階級的行業人群中，在7月能夠以人際關係得到許多賺取外快的機會或內幕，若你評估此在自己的能力範圍內，就得好好把握，以免流失大好機會。