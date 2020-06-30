人類一生的食慾分7種年齡！第3階段「回不去的體重」讓上班族超心酸

▲人類的食慾除了因為生理上的需要與饑餓所引起，同時也會被外在許多因素所影響。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

人類對食物的慾望來自各種緣由，除了因為空腹、生理需要而進食，食慾還會不時被特定的廣告、資訊、心理因素給喚醒。國外網站《Bright Side》在《NeuroImage》期刊發現一項研究顯示，食慾會隨著年齡增長而變化。了解不同階段的食慾表現，將有助於人們改善飲食方式，並且改善體重增加、過重等問題。

前十年：0至10年

兒童早期建立的飲食習慣有很大機率會持續到成年，如果父母任由孩子體態過胖，不採取任何應變措施，那麼肥胖的孩子很可能就會變成肥胖的成年人。這個階段，讓孩子習慣嘗試各種口味、口感與顏色的食物是很重要的，這樣他們長大後就不會特別害怕吃下某些食物，像是青椒、茄子、紅蘿蔔等蔬菜。

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根據研究，孩子會跟著父母建立相同的飲食習慣，因此適合他們的飲食環境應該要是營養均衡，同時也應必須包括足夠的蔬菜與營養。放手讓孩子控制他們的食物攝取量也是有益的，如果總是強迫他們吃光碗裡所有的東西，就會降低他們感覺飢餓、食慾的能力，也有可能導致他們超重。

第二個十年：10至20年

青春期期間，食慾容易受到荷爾蒙影響。在這個階段，年輕人與食物的關係，同樣也與其當下的健康狀態和成長息息相關，這個時期對於確定未來的飲食習慣相當重要！如果沒有長輩適當的指引，這個階段的年輕人往往會偏愛不健康的食物，例如速食、炸物等高熱量食物，而且這種不健康的飲食習慣將會持續到成年。

第三個十年：20至30年

這個階段是從學生走入社會的開始，身份的轉變連帶的是生活方式的改變，可能因為壓力或是消費行為變化，導致體重增加，而且這段期間增加的體重，往往就此定錨，日後很難減掉它，是許多上班族「心中的痛」！而且在這個特定階段，人體一旦飢餓，就會發出強烈的「進食信號」，​​可是飽腹時發出的「拒絕食物」信號卻很微弱。

研究顯示，因為這個時期有太多影響食慾的生理和心理因素，即使在不餓的情況下，這些因素也會促使人們繼續進食。因此在這個階段，20～30歲的成年人要學習的是「如何養成飽腹感」，在不感到飢餓的時候聆聽身體，進而避免過度飲食。這段時間，盡可能也以富含纖維和蛋白質的食物，替代含糖、脂肪的食物，才能讓身體持續覺得有「飽足感」。

第四個十年：30至40年

這個階段，生活與職場帶來的壓力影響，開始顯現出來。研究顯示，這時生活帶來的困難，會導致飲食習慣和食慾產生變化，而且往往會往極端發展，例如暴飲暴食或厭食。具有某些人格特質的人，例如完美主義，就容易讓人們焦慮、進而影響進食行為。在此階段，無論身處在工作環境還是在家裡，都要提醒自己改變不良的飲食習慣。例如，避免工作的時候跑自動販賣機或是便利超商，想吃東西，理智地以健康、新鮮的食物代替高熱量零食。

總而言之，這段期間自己要認知、找出造成壓力的源頭，並試圖將它排解到最小化，也能有助於提高健康飲食的意願。

第五個十年：40至50年

研究顯示，過去如果沒有建立起健康的飲食習慣，到了這個階段，就很難很難改變了，就算心裡清楚自己需要的是均衡飲食和運動，但實際上，仍然過著營養不足甚至過量的生活。

WHO也呼籲，在這個階段，因為不良飲食習慣而引起的健康狀況才是最需要人們重視的問題，例如高血壓、高血脂和糖尿病。在症狀變得明顯和不可逆轉之前，都應該以改變生活習慣、邁向健康為目標。

第六十年：50至60年

50歲開始，人類的肌肉量開始逐漸穩定下降，這個老化過程稱之為肌肉減少症（也稱為肌少症），此時期消耗的營養素會少於所需，身體缺乏活力，因此這個階段建議保持健康、高蛋白的飲食習慣。但是，可能由於準備時間不足或是食慾不振，許多人會傾向於簡單飲食，無法吃進這段期間身體所需的營養。

第七個十年：60至70年

邁入老年，由於食慾和飢餓感喪失，身體會變得脆弱，體重也不由自主地減輕。《NeuroImage》期刊研究指出，這個時候「飲食」還有另一項重要功能，那就是「社交體驗」。喪偶、獨居以及物資缺乏，加上其他生理因素如咀嚼困難和其他疾病，都會導致老人無法安心、放心地享用食物。在此階段，若能在專家的指導下持續攝取優質營養，才能過著有品質的高齡生活。