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連吃5年外賣「全是重口味葷食」！13歲妹胖到130kg　連4個月大姨媽沒來

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▲肥胖。（示意圖／CFP）

▲一名13歲的女孩體重高達130公斤。（示意圖／CFP）

記者康心禹／綜合報導

杭州一名13歲的嬌嬌正就讀國二，身高才160公分的她，體重竟然有130公斤，因為過度肥胖的緣故，她被父母硬拖到浙大醫院就診，檢查出多囊性卵巢、高尿酸、高胰島素血症、非酒精性脂肪肝炎等疾病；年紀輕輕卻渾身是病，這與她連續5年來天天吃外賣的習慣有關。

據《錢江晚報》報導，嬌嬌的父母開公司，時間幾乎都花在工作上，雖然嬌嬌不愁吃穿，卻最難得到家人生活上的關懷，她的家裡基本上不開火，從小學開始，除了午餐在學校食堂吃，早晚兩餐都是吃父母點的外賣。

上了國中後，有了手機的嬌嬌充分實現了「外賣自由」，想吃什麼就直接自己點外賣了，她的外賣菜單上幾乎都是些重口味的葷菜，包含漢堡炸雞、碳酸飲料、麻辣香鍋、紅燒肉等。據了解，嬌嬌已經連吃5年的外賣。

「我們也愁啊！她從小就比別的孩子長得快，差不多從4歲開始，一年都會增重5公斤左右。」父母透露，嬌嬌確實從小就很會吃，漸漸地女兒體重控制不住了，他們也常常批評她，讓她少吃點，可每次孩子都不聽話，轉頭就吃起了零食。

前不久的一個週末，嬌嬌在父母的陪伴下出現在浙大一院兒科門診，內向的她幾乎沒說幾句話。一旁的爸媽心急如焚的問醫生，「醫生，你看看我女兒現在胖的，她原本已經有120公斤了，最近4個月更是胖上加胖，一下子又漲了12公斤，這可怎麼辦呀？」更糟糕的是，嬌嬌媽媽偷偷告訴醫生，嬌嬌在今年1月份來過一次月經後，已經連續4個月沒有再來月經了。

嬌嬌的檢查結果令人驚訝，體重高達130公斤的她，BMI指數超過42，空腹胰島素、尿酸、肝功能紛紛突破上限，尤其尿酸超過650umol/L（正常值上限為357umol/L），代表肝功能的谷丙轉氨酶超過200U/L（正常值上限為40U/ L），重度脂肪肝，雙側卵巢多囊樣變。

醫生表示，檢查結果顯示嬌嬌患上非酒精性脂肪肝炎，已經出現了肝損，所以要立即進行藥物治療，進行科學的減肥，調整飲食結構和生活習慣，改善胰島素、提高敏感性，防止糖尿病、痛風等併發症的出現，之後再根據情況制定多囊卵巢的治療方案。

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