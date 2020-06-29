三倍券電商白名單出爐！　航空公司官網、主題樂園網站、高鐵訂票皆可使用

▲三倍券官網已列出電商白名單。（圖／翻攝三倍券官網）

記者王曉敏／台北報導

「振興三倍券」將於下月正式推出，原則上排除電商適用，不過具有「線上付費、實地體驗」的廠商可納入適用白名單，如藝文、體育活動、訂房網等，目前三倍券官網已羅列出58個適用電商清單，包括兩廳院售票、六福村、立榮航空高鐵網路訂票系統等網站都入列。

振興三倍券原則上排除電商，但若具備「線上付費、實地體驗」性質的業者可納入適用白名單。行政院今（29）日上午召開「三倍券網站教學」記者會，政委唐鳳指出，這些入列店家的特定網址內販售的物品，皆是民眾須「實際上出門享受、體驗、消費」的物品，如休閒農場或體育賽事。

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此外，唐鳳也表示，若有其他商家為此於自家電商平台開出特定專區，可向其所屬的機關部會回報，則該機關部會則會於國發會的開放資料平台更新名單。「我們每個月會有2次的系統更新作業，每次更新時，這個名單也會於官網更新。」

目前三倍券官網的電商名單主要由文化部、教育部、交通部與農委會4個機關提供。其中文化部部分包括兩廳院售票系統及各個影院如威秀、國賓等；教育部部分則包括各大售票系統如FamiTicket、ibon、中信兄弟售票網等；交通部則納入了主題樂園、渡假村及航空公司等，如六福村官方線上購票、麗寶樂園渡假園區及立榮、華信、台灣高鐵官網；農委會方面則為休閒農場，包括飛牛牧場、頭城休閒農場等。

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