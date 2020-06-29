　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

三倍券電商白名單出爐！　航空公司官網、主題樂園網站、高鐵訂票皆可使用

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲三倍券官網。（圖／翻攝三倍券官網）

▲三倍券官網已列出電商白名單。（圖／翻攝三倍券官網）

記者王曉敏／台北報導

「振興三倍券」將於下月正式推出，原則上排除電商適用，不過具有「線上付費、實地體驗」的廠商可納入適用白名單，如藝文、體育活動、訂房網等，目前三倍券官網已羅列出58個適用電商清單，包括兩廳院售票、六福村、立榮航空高鐵網路訂票系統等網站都入列。

振興三倍券原則上排除電商，但若具備「線上付費、實地體驗」性質的業者可納入適用白名單。行政院今（29）日上午召開「三倍券網站教學」記者會，政委唐鳳指出，這些入列店家的特定網址內販售的物品，皆是民眾須「實際上出門享受、體驗、消費」的物品，如休閒農場或體育賽事。

請繼續往下閱讀...

此外，唐鳳也表示，若有其他商家為此於自家電商平台開出特定專區，可向其所屬的機關部會回報，則該機關部會則會於國發會的開放資料平台更新名單。「我們每個月會有2次的系統更新作業，每次更新時，這個名單也會於官網更新。」

目前三倍券官網的電商名單主要由文化部、教育部、交通部與農委會4個機關提供。其中文化部部分包括兩廳院售票系統及各個影院如威秀、國賓等；教育部部分則包括各大售票系統如FamiTicket、ibon、中信兄弟售票網等；交通部則納入了主題樂園、渡假村及航空公司等，如六福村官方線上購票、麗寶樂園渡假園區及立榮、華信、台灣高鐵官網；農委會方面則為休閒農場，包括飛牛牧場、頭城休閒農場等。

不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／藍委全被拉下！佔領20小時撤出立院　游錫堃12:38宣
流浪漢失憶十多年！關鍵詞「兵器研究所、北京」…拼出真實身分超
獨／大S「冠德遠見」賣掉了！開價打8折　他捧2.5億現金買下
快訊／民進黨奪回主席台　游錫堃下午召開談話會
藍營要立院開冷氣！太陽花「水電師傅神操作」被挖出：沒開就涼了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

彰濱工業區將試辦移工外展　勞團：根本是圖利特定資方

東森攜手晶華、長榮搶攻調理食品商機　洽談「鼎泰豐」助攻電商旺季

振興三倍券　土銀重磅回饋　指定信用卡1%回饋無上限

威力彩連39槓頭獎衝上11億　花800元聰明包牌拚今年最大獎

三倍券電商白名單出爐！　航空公司官網、主題樂園網站、高鐵訂票皆可使用

貨運工會要求落實工會法　勞動部回應：企業違法將開罰　

台積電獲3600件全球專利！美國專利超過2300件「獲准率99%」高居百大第一

最有錢／台商回流助攻低利率　股匯房市牛氣沖天　買對富甲一方

快訊／中華電開台時間確認！6/30一早舉辦5G啟用典禮

中火爭議延燒　台電董座：若中市府一定要入人於罪，我負全責

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

彰濱工業區將試辦移工外展　勞團：根本是圖利特定資方

東森攜手晶華、長榮搶攻調理食品商機　洽談「鼎泰豐」助攻電商旺季

振興三倍券　土銀重磅回饋　指定信用卡1%回饋無上限

威力彩連39槓頭獎衝上11億　花800元聰明包牌拚今年最大獎

三倍券電商白名單出爐！　航空公司官網、主題樂園網站、高鐵訂票皆可使用

貨運工會要求落實工會法　勞動部回應：企業違法將開罰　

台積電獲3600件全球專利！美國專利超過2300件「獲准率99%」高居百大第一

最有錢／台商回流助攻低利率　股匯房市牛氣沖天　買對富甲一方

快訊／中華電開台時間確認！6/30一早舉辦5G啟用典禮

中火爭議延燒　台電董座：若中市府一定要入人於罪，我負全責

假冒最高檢察署緝毒高官　神鬼男到處騙錢！高中母校請他演講還頒感謝狀

草地上發現2公尺長巨蟒　走近一看發現...慘被2巨蜥頭尾分食！

彰濱工業區將試辦移工外展　勞團：根本是圖利特定資方

5色中衛口罩又來了！電商今明加碼再開賣　3平台買MIT口罩不用手刀搶

晚上躲超商開喝！非洲交換生「台灣比我家還熱」他驚呆　網爆怨氣：真的熱

ET民調／10大政治領袖排行　侯友宜奪冠賴清德緊追　陳時中有4個第一

Honda等知名品牌決意封殺Facebook　臉書市值蒸發560億美元

交警球評石明謹兼差拖延公文案還在查　又被控偽造車禍事故紀錄…結果出爐

雲林稻田「驅鳥神器」　風的交響樂~有效又環保

許光漢搶下PUMA品牌大使！最新「陽光帥照」大秀緊實腿部肌肉

財經熱門新聞

「勞保退休金」該不該提前領？預期再6年破產...

振興三倍券來了！最高回饋、領取方式「懶人包一次看！」

中華電6/30一早舉辦5G啟用典禮

台灣大5G開台搞突襲！連假尾聲宣布6/30開台

威力彩頭獎衝11億　聰明包牌拚今年最大獎

超港贏星有優勢！台灣游資多　會計師建議發展「具特色的金融中心」

超港贏星要快！銀行業者：資金返台詢問度高　政策越開放機會越多

振興三倍券可透過簽帳金融卡回饋！　唐鳳：部分店家提供早鳥優惠

超港贏星不想喊！金管會分析有3差異　台灣5招應對「走自己的路」

中國信託「家‧如常」影片有彩蛋！搭景重現1970年代　彰顯台灣精神

加油要快！汽柴油明天起連九漲「九五汽油續創三個月來新高」

超港贏星有阻礙！中經院李淳：兩岸政治因素　台想取代香港機率小　

iPhone豆腐頭充電器走入歷史？　傳全新快充組將下放所有機款

超港贏星分杯羹！財經作家：台金融市場穩健　吸引外資棄港來台

更多熱門

相關新聞

健保卡下訂不能退！超商三倍券「預購守則」先看

健保卡下訂不能退！超商三倍券「預購守則」先看

後疫情時代來臨，政府日前公布「振興三倍券」使用相關配套方案，民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，其中，實體紙本券於7月1日起將正式開放在4大超商進行預購。近日就有超商店員曝光預購守則，提醒民眾前往預購時一定要帶上健保卡以及1000元現金才能預購成功。

三倍券禁止套現　經長王美花：用現金交易將違反相關規範

三倍券禁止套現　經長王美花：用現金交易將違反相關規範

振興三倍券可透過簽帳金融卡回饋！　唐鳳：部分店家提供早鳥優惠

振興三倍券可透過簽帳金融卡回饋！　唐鳳：部分店家提供早鳥優惠

中華郵政擬7/8進行三倍券銷售演練

中華郵政擬7/8進行三倍券銷售演練

LIVE／快來學！振興三倍券「預購」倒數　唐鳳親自教你買

LIVE／快來學！振興三倍券「預購」倒數　唐鳳親自教你買

關鍵字：

三倍券經濟部電商

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

更多

最夯影音

更多
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面