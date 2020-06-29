流浪漢失憶十多年！關鍵詞「陸兵器研究所、北京」…拼出真實身分超驚人

▲姚龍生現狀和年輕照片。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

到底經曆了什麼讓他變成了一個精神疾病患者？一名名校畢業、曾經就職於大陸科研院所的「天之驕子」，因為不明原因失憶十多年，成為露宿街頭的流浪漢。日前，漂泊多年的「無名氏」流浪漢逐漸找回記憶，揭開了超不簡單的身分，並與家鄉的親人取得了聯繫。

據《澎湃新聞》報導，「你是員警嗎？你不是員警就不要管我……。」2年前，楊浦區救助管理站站長居加定尋訪到這名「無名氏」時，他衣裳襤褸、披頭散髮，裹著蛇皮袋躺在黃興路延吉中路一家銀行門口。

在此後多次對話交流中，流浪漢無法表述自己的身分資訊，且情緒激動、抗拒心極強，對於任何人的靠近，都十分排斥。救助人員送上的食品、衣物等，都被流浪漢扔棄一旁。

▲他先前不接受任何人幫助。（圖／翻攝自澎湃新聞）

楊浦區精神衛生中心醫生檢查後診斷，流浪漢身體沒有疾病，但患精神分裂症（思覺失調症），無法自行恢復記憶和正常交流，隨即對症下藥進行專業治療。

經過一段時間精心治療，流浪漢狀況大為好轉。在精神衛生中心醫生、救助工作人員多次啟發下，流浪漢回憶起，「名叫姚龍生，湖北人，1971年出生，曾在北京理工大學上學、在安徽蚌埠中國兵器工業第二一四研究所上班，」此外再也無法提供其它任何資訊。

隨後，工作人員聯繫了位於安徽省蚌埠市的中國兵器工業集團公司第二一四研究所，進行資訊和照片比對後，確認姚龍生工作經歷情況屬實。

6月13日，「二一四」研究所4名前同事趕來楊浦，一起前往區精衛中心看望姚龍生。見到久別多年的老同事，姚龍生情緒激動，在交談過程中，逐漸回憶起自己的家庭情況和人生經歷。

▲漂泊十余年姚龍生（中）終於認親返鄉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

原來，姚龍生家住湖北省黃岡市黃梅縣小池鎮，家中有兩位哥哥，1994年，他從北京理工大學物理系畢業後，到「二一四」研究所工作，工作期間，曾被單位派往北京理工大學進修1年。

2003年前後，姚龍生辭職來上海工作，其後幾年很不順利，期間換過多份工作。2008年金融危機後，他放棄了找工作，和家人失去聯繫，隨後一直在上海四處流浪。

根據姚龍生提供的最新的詳細資訊，救助工作人員與姚龍生的哥哥姚林生、姚華生取得聯繫，發送了近照，確認了姚龍生的身分，並商定了接送日期。

經過堅持不懈的努力，一群熱心人千里牽線，幫助姚龍生找到了久別的親人。6月22日，姚龍生的大哥、二哥、侄兒，千里迢迢驅車趕來楊浦，接走了姚龍生，終於一家團圓。

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