　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

流浪漢失憶十多年！關鍵詞「陸兵器研究所、北京」…拼出真實身分超驚人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼漂泊十余年流浪漢終於認親返鄉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲姚龍生現狀和年輕照片。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

到底經曆了什麼讓他變成了一個精神疾病患者？一名名校畢業、曾經就職於大陸科研院所的「天之驕子」，因為不明原因失憶十多年，成為露宿街頭的流浪漢。日前，漂泊多年的「無名氏」流浪漢逐漸找回記憶，揭開了超不簡單的身分，並與家鄉的親人取得了聯繫。

據《澎湃新聞》報導，「你是員警嗎？你不是員警就不要管我……。」2年前，楊浦區救助管理站站長居加定尋訪到這名「無名氏」時，他衣裳襤褸、披頭散髮，裹著蛇皮袋躺在黃興路延吉中路一家銀行門口。

在此後多次對話交流中，流浪漢無法表述自己的身分資訊，且情緒激動、抗拒心極強，對於任何人的靠近，都十分排斥。救助人員送上的食品、衣物等，都被流浪漢扔棄一旁。

▲▼漂泊十余年流浪漢終於認親返鄉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲他先前不接受任何人幫助。（圖／翻攝自澎湃新聞）

楊浦區精神衛生中心醫生檢查後診斷，流浪漢身體沒有疾病，但患精神分裂症（思覺失調症），無法自行恢復記憶和正常交流，隨即對症下藥進行專業治療。

經過一段時間精心治療，流浪漢狀況大為好轉。在精神衛生中心醫生、救助工作人員多次啟發下，流浪漢回憶起，「名叫姚龍生，湖北人，1971年出生，曾在北京理工大學上學、在安徽蚌埠中國兵器工業第二一四研究所上班，」此外再也無法提供其它任何資訊。

隨後，工作人員聯繫了位於安徽省蚌埠市的中國兵器工業集團公司第二一四研究所，進行資訊和照片比對後，確認姚龍生工作經歷情況屬實。

6月13日，「二一四」研究所4名前同事趕來楊浦，一起前往區精衛中心看望姚龍生。見到久別多年的老同事，姚龍生情緒激動，在交談過程中，逐漸回憶起自己的家庭情況和人生經歷。

▲▼漂泊十余年流浪漢終於認親返鄉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲漂泊十余年姚龍生（中）終於認親返鄉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

原來，姚龍生家住湖北省黃岡市黃梅縣小池鎮，家中有兩位哥哥，1994年，他從北京理工大學物理系畢業後，到「二一四」研究所工作，工作期間，曾被單位派往北京理工大學進修1年。

2003年前後，姚龍生辭職來上海工作，其後幾年很不順利，期間換過多份工作。2008年金融危機後，他放棄了找工作，和家人失去聯繫，隨後一直在上海四處流浪。

根據姚龍生提供的最新的詳細資訊，救助工作人員與姚龍生的哥哥姚林生、姚華生取得聯繫，發送了近照，確認了姚龍生的身分，並商定了接送日期。

經過堅持不懈的努力，一群熱心人千里牽線，幫助姚龍生找到了久別的親人。6月22日，姚龍生的大哥、二哥、侄兒，千里迢迢驅車趕來楊浦，接走了姚龍生，終於一家團圓。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
快訊／藍委全被拉下！佔領20小時撤出立院　游錫堃12:38宣
流浪漢失憶十多年！關鍵詞「兵器研究所、北京」…拼出真實身分超
獨／大S「冠德遠見」賣掉了！開價打8折　他捧2.5億現金買下
快訊／民進黨奪回主席台　游錫堃下午召開談話會
藍營要立院開冷氣！太陽花「水電師傅神操作」被挖出：沒開就涼了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「港版國安法」通過在即　胡錫進：損害國安的人現在很害怕！

母女端午節陰陽相隔！她開心牽幼女買零食…酒駕殺人「彈飛頭部重創亡」

長期被欺負...國中生怒將「霸凌男」抱起扔下4樓！看一眼淡定離開

流浪漢失憶十多年！關鍵詞「陸兵器研究所、北京」…拼出真實身分超驚人

香港婚姻平台調查：46％受訪者盼伴侶有外籍護照「台籍為亞洲最熱門」

港媒曝國安法細節：公安部副部長掌國安公署　分裂國家「可囚終身」

超愛吃蛇膽！她發冷狂吐「癲癇抽搐10年」　醫一看驚：腦內爬滿寄生蟲

港版國安法通過前夕　解放軍駐港部隊發布「狙擊手影片」

雨彈猛炸四川冕寧！「12人遇難」5座橋樑沖毀…路秒變「排洪大道」超驚人

北京新增確診降至7例！　進口海鮮需提供「核酸檢測證明」

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

「港版國安法」通過在即　胡錫進：損害國安的人現在很害怕！

母女端午節陰陽相隔！她開心牽幼女買零食…酒駕殺人「彈飛頭部重創亡」

長期被欺負...國中生怒將「霸凌男」抱起扔下4樓！看一眼淡定離開

流浪漢失憶十多年！關鍵詞「陸兵器研究所、北京」…拼出真實身分超驚人

香港婚姻平台調查：46％受訪者盼伴侶有外籍護照「台籍為亞洲最熱門」

港媒曝國安法細節：公安部副部長掌國安公署　分裂國家「可囚終身」

超愛吃蛇膽！她發冷狂吐「癲癇抽搐10年」　醫一看驚：腦內爬滿寄生蟲

港版國安法通過前夕　解放軍駐港部隊發布「狙擊手影片」

雨彈猛炸四川冕寧！「12人遇難」5座橋樑沖毀…路秒變「排洪大道」超驚人

北京新增確診降至7例！　進口海鮮需提供「核酸檢測證明」

彰濱工業區將試辦移工外展　勞團：根本是圖利特定資方

5色中衛口罩又來了！電商今明加碼再開賣　3平台買MIT口罩不用手刀搶

晚上躲超商開喝！非洲交換生「台灣比我家還熱」他驚呆　網爆怨氣：真的熱

ET民調／10大政治領袖排行　侯友宜奪冠賴清德緊追　陳時中有4個第一

Honda等知名品牌決意封殺Facebook　臉書市值蒸發560億美元

交警球評石明謹兼差拖延公文案還在查　又被控偽造車禍事故紀錄…結果出爐

雲林稻田「驅鳥神器」　風的交響樂~有效又環保

許光漢搶下PUMA品牌大使！最新「陽光帥照」大秀緊實腿部肌肉

美女老闆遇疫情虧損嚴重　加入「東森新連鎖」重拾老本行

2020上半年票房TOP15／《絕地戰警FOR LIFE》稱霸冠軍！台片《女鬼橋》第6名

大陸熱門新聞

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

父母各玩各！6歲小弟沉水底溺亡

流浪漢失憶十多年！真實身分曝光超驚人

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

國中生怒將「霸凌男」扔下4樓

半個大陸泡水裡！官方再發暴雨警告：一日內還有超警洪水

雨彈猛炸四川冕寧！12人遇難

香港628遊行斥港版《國安法》　53人被逮

針灸完回家痛爆　她拉下衣服秒嚇傻

她癲癇抽搐10年　醫驚：腦內爬滿寄生蟲

90座全經濟艙 陸製ARJ21客機正式交付三大主流航空

14歲女孩「光喝水就飽」　崩潰求救！

約好一起死！2名國中女結伴跳樓身亡

正妹電話亭KTV曬美腿　網見背影暴動

更多熱門

相關新聞

流浪漢爆紅賺百萬！1年後慘況曝光

流浪漢爆紅賺百萬！1年後慘況曝光

上海流浪漢沈巍因經常蹲在地鐵或路燈下，閱讀《倫語》、《尚書》等古籍，且有獨特和犀利的見解，去年3月在網路爆紅，被稱為「流浪大師」，一年多來獲利數百萬台幣，但他日前決定「急流勇退」，刪光幾乎所有影片，並停用手機、謝絕探望，「以前肉體在流浪，每天睡得很安穩，現在肉體不流浪，心卻開始流浪了。」

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

羅伯派汀森「自拍照」當雜誌封面

羅伯派汀森「自拍照」當雜誌封面

睡街頭、翻垃圾吃！滯留武漢外地人流浪求生

睡街頭、翻垃圾吃！滯留武漢外地人流浪求生

流浪漢捲曲睡！她「暖心舉動」網搖頭

流浪漢捲曲睡！她「暖心舉動」網搖頭

關鍵字：

流浪漢姚龍生

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

更多

最夯影音

更多
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面