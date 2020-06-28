狠心繼父曝光！用熱水燙傷女童屁股及腳部　面對媒體頭低不回應

地方中心／高雄報導

台南發生一起疑似虐童案件！一名女童雙腳嚴重燙傷發黑，但家長卻遲遲未送醫，而事件曝光後，引起大批網友憤怒，經深入查證，女童繼父坦言，是因女童不服管教，隨即以熱水燙傷女童屁股及腳部，又未立即帶女童就醫，導致傷口潰爛，社會局已主動啟動進入兒少保護醫療整合中心進行評估，並報請地檢署由檢察官啟動偵辦，而下午繼父隨案移送複訊。

▲台南女童繼父 。（圖／地方中心翻攝）

▲台南女童燙傷「雙腳潰爛」。（圖／翻攝臉書）

經深入查證，女童繼父坦言，因女童不服管教，隨即以熱水燙傷女童屁股及腳部，又未立即帶女童就醫，導致傷口潰爛，有身體虐待及嚴重疏忽照顧等情事，本起事件社會局已主動啟動進入兒少保護醫療整合中心進行評估，並報請地檢署由檢察官啟動偵辦，社會局後續仍將依兒少權法，提獨立告訴。另外，原向警方表示是女童自行玩水才導致燙傷，對不實陳述，也將由警方依法處置。

女童繼父28日下午隨案移送複訊，由於不是現行犯，但怕他跑掉，所以警察護送他過去，由檢察官決定是否羈押，過程中，媒體詢問：「為什麼要傷害小朋友？不覺得太殘忍嗎？」，女童繼父戴口罩，頭低低的不回應。

女童舅公也表示，是到昨天來看來小女童才知道狀況，燙了快2星期，初期沒這麼嚴重，但越拖後面越來越嚴重，舅公透露，之前父母親有打過小孩幾次，但親友有警告過，有比較收斂，這陣子沒聯絡可能變本加厲，特別來看孩子，就發現孩子變這樣。