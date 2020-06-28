從來沒投過反對票！陸全國人大「活化石」申紀蘭逝世

▲申紀蘭擔任人大代表60多年，也是唯一從第一屆連任到第十三屆的代表。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒《澎湃新聞》28日報導，全國人大代表申紀蘭於28日凌晨逝世。申紀蘭自1954年當選第一屆全國人大代表，至今已連任13屆，任職時間超過60年，她曾表示，「當代表就是要聽黨的話，我從來沒有投過反對票。」

申紀蘭出生於1929年12月，為山西平順人，1953年加入中國共產黨，1954年當選第一屆全國人大代表，曾投票選舉毛澤東為中華人民共和國主席。

申紀蘭連任了13屆，任職人大代表的時間超過60年，是唯一從第一屆連任到第13屆的全國人大代表，也被稱爲人大「活化石」。

申紀蘭2010年時曾接受大陸媒體採訪，分享自己擔任人大代表50多年的回憶。當時記者詢問她，表決的過程中有沒有「不舉手」過，申紀蘭表示，自己非常擁護共產黨，「當代表就是要聽黨的話，我從來沒有投過反對票。」

根據大陸「中國人大網」資料，申紀蘭是第一屆至第十三屆全國人大代表，她積極維護新中國婦女勞動權利，倡導並推動「男女同工同酬」寫入憲法。曾榮獲「全國勞動模範」「全國優秀共產黨員」「全國脫貧攻堅奮進獎」「改革先鋒」等稱號。

資料還提到，2018年12月18日，中共黨中央、國務院授予申紀蘭同志改革先鋒稱號，頒授改革先鋒獎章。2019年9月17日，大陸國家主席習近平簽署主席令，授予申紀蘭「共和國勳章」。