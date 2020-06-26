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美軍EP-3E電偵機26日現蹤台灣南部海域　比直往南海飛行

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▲美軍一架EP-3電偵機26日現蹤巴士海峽。（圖／翻攝自Twitter／SCS Probing Initiative）

▲美軍一架EP-3電偵機26日現蹤巴士海峽。（圖／翻攝自Twitter／SCS Probing Initiative）

政治中心／台北報導

中國大陸北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCSPI）的推特「SCS Probing Initiative」26日指出，上午8時許美軍一架EP-3E電子偵查機現蹤巴士海峽，幾乎筆直地往南海發行。

▲▼美軍機26日現蹤巴士海峽，及25日兩架軍機部分飛行軌跡。（圖／翻攝自Twitter／SCS Probing Initiative）

▲美軍一架RC-135U電偵機25日飛行軌跡。（圖／翻攝自Twitter／SCS Probing Initiative）

另外，「SCS Probing Initiative」也貼出25日同樣現蹤巴士海峽的一架美軍RC-135U電偵機及一架C-17「全球霸王III」軍用運輸機路徑圖；其中，RC-135U電偵機是自日本沖繩美國空軍嘉手納基地起飛後往西南飛行，在飛越巴士海峽上空後，從台灣西南海域折返，繞回基地。

而C-17「全球霸王III」軍用運輸機則同樣自嘉手納基地起飛，穿越巴士海峽一路往西南飛行至越南南部海域，再轉東北方向往泰國灣飛行。依照它的軌跡來看，疑似在泰國芭達雅附近上空折返。

▼美軍一架C-17「全球霸王III」軍用運輸機25日飛行軌跡。（圖／翻攝自Twitter／SCS Probing Initiative）

▼美軍機26日現蹤巴士海峽，及25日兩架軍機部分飛行軌跡。（圖／翻攝自Twitter／SCS Probing Initiative）

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