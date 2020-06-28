美售台「重型魚雷」年底來台！海軍增設魚雷廠房　學者分析：最務實保修模式

▲MK-48 AT重型魚雷，年底即將來台，海軍也整建了廠房因應後勤工作 。（圖／翻攝自raytheon technologies）



記者林彥臣／綜合報導

美國售台的首批重型魚雷，預計將於今年年底抵台，為了因應相關的後勤工作，海軍司令部已委託知名建築師事務所，進行「重型魚雷場房整建工程」，預計將於今年10月可以完工，相關決標文件已經在政府電子採購網站公告。對此戰略學者張競分析，這表示海軍以最務實的方式，保養維護精良戰具，以永續經營態度維持戰備水準。

針對臺灣向美透過軍售管道所籌獲之MK48 Mod 6型AT魚雷即將交運，中華戰略學會研究員、前中權艦長張競指出，該型魚雷為多個國家潛艦部隊兵力所使用之制式武器，自1970年代初期，該型魚雷開始成為現役武器迄今，迭經多次更新與性能提昇，在基本構型上發展出多種不同型號，由此可見其工藝設計經得起時代考驗與多項驗證。

張競指出，該型魚雷雖然可由潛艦透過線導管控，但亦具備以主動或被動音響導引模式，在終端階段自行歸向目標能力。其適用目標為高性能水面艦船以及能夠深潛之核動力潛艦，因此作戰彈性相當值得肯定，但因臺灣周邊水文狀況複雜，臺灣海峽平均水深又不算理想，因此不免會有時讓此優良戰具陷於英雄無用武之地。

▲工程決標文件已經在網路上公告。（圖／翻攝自政府電子採購網）



張競分析，配合潛艦魚雷軍購案，配套投資整體後勤支援廠房設施，其實是顯示以負責任態度推動國防建設與軍事投資，希望以最務實方式保養維護精良戰具，以永續經營態度維持戰備水準，產生應有戰略嚇阻效果，確保海峽和平穩定。

美方這次對台軍售項目總價1.8億美元的18枚魚雷，平均一枚是1000萬美金，除了18枚魚雷外，還包括備料、支援與測試設備、運輸器、培訓與技術後勤支援等。據了解，這款雷達使用「噴泵式」推進器而非傳統螺旋槳，最高時速達55節，可攻擊水下800公尺的目標，性能十分優異。

美國海軍在2018年的環太平洋軍演(RIMPAC)期間，將已退役25年的「拉辛號」(USS Racine，LST-1191)做為靶艦，結果這艘5100噸的軍艦被MK-48魚雷擊中，龍骨被打斷而沉沒。



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