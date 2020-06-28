還原駁火現場！嫌突持槍衝出「小隊長冒死奪槍」…子彈走火擊穿偵查佐左肩

▲2警受傷後被彰化基督教醫院治療。（圖／翻攝Google Maps）

記者李忠憲、唐詠絮、莊智勝／彰化報導

台中市警察局第二分局偵查隊劉姓小隊長、楊姓偵查佐27日凌晨3時前往彰化和美偵辦一起持槍恐嚇案，不料卻反遭李嫌持槍射傷，子彈當場貫穿楊警左肩濺血，劉小隊長手腕也扭傷，2警雙雙掛彩送醫，所幸沒有生命危險。而李嫌在犯後逃逸5小時，直到今早8時才終於落網。

警方指出，二分局日前接獲情資，指出李嫌擁有槍枝，劉、楊2員漏夜前往檢舉地點拍照蒐證，並準備向檢察官申請搜索票。豈料當時李嫌還未入睡，從監視器發現2警在外拍照，憤而持槍奪門而出，還將槍口抵住前來查案的員警。劉姓小隊長見情況危急，冒險徒手搶下槍枝，3人拉扯間子彈擊發，當即貫穿楊員左肩，劉小隊長也在拉扯中擦傷、手腕扭傷，而李嫌犯後則趁隙逃離現場。

事後2名警方送往彰化基督教醫院救治，院方發言人周志中醫師表示，楊姓偵查佐左肩部中彈，遭槍擊貫穿，住院治療；劉姓小隊長則是右手肘擦傷，傷口經消毒包紮後離院。2人均無生命危險。

嫌犯開槍射傷員警一案曝光後立即引起警方重視，彰化警方展開追查，於28日上午8時許發現李嫌行蹤，並將其逮捕歸案，目前全案正進一步調查釐清中。