台南女童腳燙傷潰爛　社會局批延誤送醫害的！警憂「私刑正義」緊急呼籲

記者林悅／台南報導

有關台南1名女童疑似燙傷遭家長延遲就醫，台南市社會局於28日凌晨1時接獲通報後，立即派社工於第一時間前往調查並瞭解女童目前傷勢及照顧情形，經現場評估女童因父母親延誤就醫導致傷勢嚴重，已有嚴重疏忽照顧情事，且未有其他家屬可提供照顧協助，即立即緊急安置，目前啟動調查依法查處。

▲有網友27日深夜在臉書PO文指控有女童遭燙傷，疑有受虐之嫌。（圖／翻攝自臉書，下同）

社會局表示，本案初步了解，據女童家屬說法為女童兩週前遭燙傷，惟家人未帶女童前往醫院診療，造成傷口潰爛嚴重。醫療人員亦表示，傷勢狀況尚符合家屬所述兩週前燙傷。本案女童受傷原因仍在詳細調查中，但父母親嚴重疏於照顧且延誤就醫，造成女童傷勢嚴重，社會局已立即依兒童及少年福利與權益保障法第56條進行緊急安置。目前家戶內尚有其他孩童，社會局已另派社工員前往家戶進行安全評估，確保其他孩童安全狀況。

本起事件，社會局評估，因女童父母親嚴重疏忽導致兒少傷勢嚴重，社會局已緊急安置女童以確保兒少安全，後續同時啓動相關調查，後續視調查結果，依法處理。

據了解，該名4歲女童係由繼父與母親照顧。27日晚上8時，台南市永康分局接獲報案稱有小孩管教問題的家庭糾紛，警方到場發現係女童繼父與外祖母發生爭吵，繼父要求外祖母離開而雙方引發糾紛，其外祖母因而聯繫其他親屬介入而引發這場紛爭。

台南市永康分局發現女童女童雙腳嚴重燙傷，即派員與家屬帶女童至永康奇美醫院就醫，並通報社會局進行調查釐清案情，追查是否涉嫌違反兒少法相關法規情事。

初步了解，家屬指女童係2週前自行開熱水澡時致雙腳燙傷，當時繼父外出工作，女童母親聽到女童哭聲，發現女童燙傷，惟因家中經濟因素，僅帶女童到就近診所拿藥擦，1週後案主傷勢似乎較好了，即以繼父工作常使用的燙傷藥膏治療。繼父向社會局表示原本女童還會自己走路，但其外祖母近幾日到家住，女童情況變糟，繼父報警要求外祖母離開，其外祖母聯繫親屬而衍生爆料公社爆料紛爭。

據了解，醫療人員指出，因女童傷勢為2週前，難以判別是否為「合理傷勢」，社會局初步評估，女童現有家庭似難以妥適照顧女童，且未有其他家屬可提供照顧協助，即立即啟動緊急安置，目前啟動調查依法查處。

▲台南市永康分局副分局長章振國呼籲民眾或網友，在事實真相未調查釐清前，請勿在網路散布傳播不實訊息，也不可糾眾進行「私刑正義」，否則警方將依刑法及社維法嚴辦。（圖／記者林悅翻攝）

台南市永康分局副分局長章振國指出， 本案提警方接獲民眾報案疑有孩子管教糾紛，警方派員前往查處發現女童腳部燙傷，並請家屬送醫及通報社會局查處釐清是否有涉嫌違反兒少法規情事，並請女童繼父到派出所協助調查釐清案情，對於是否涉嫌違法需待社會局等相關單位調查釐清，並視調查結果依法查處偵辦。警方呼籲民眾或網友，在事實真相未調查釐清前，請勿在網路散布傳播不實訊息，也不可糾眾進行「私刑正義」，否則警方將依刑法及社維法嚴辦。

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