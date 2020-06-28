　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美近260萬確診！紐約州畢典引爆群聚　各地「日增幅創新高」解封踩剎車

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國疫情／紐約市民眾進餐廳前量體溫（圖／路透）

▲ 紐約市民眾進餐廳前量體溫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）在美國造成近260萬人確診，奪走12.8萬人性命。至少7個州病例日增幅創新高，顯示疫情在南部及西部地區日益惡化。紐約州也爆發群聚感染，有高中生前往佛州旅遊時感染，日前參加畢業典禮時傳染多名同學。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）說明，西徹斯特郡霍勒斯格里利高中（Horace Greeley High School）近期前往佛州旅遊時染疫，目前沒有症狀，也不知道自己被感染，但已傳染至少4名在20日晚間返回紐約參加畢業典禮的學生。防疫當局仍在努力追蹤他的接觸者。

紐約州曾是全美疫情最嚴重的州份，如今卻是少數幾個有望遏制病毒的地區之一。為防堵第二波爆發，古莫24日宣布，自阿拉巴馬、阿肯色、亞利桑那、佛州、北卡羅來納、南卡羅來納、猶他及德州等8州進入紐約的民眾需接受14天自主隔離，違者罰款1萬美元。轉機或開車過境者不在此限。

這些學生都在這項命令頒布前就回到紐約，參加20日的「免下車」畢典。但有網友抱怨，部分學生沒有待在車內、沒有待口罩或保持社交距離。一名被傳染的學生畢典後還參加另一場活動，接觸外校學生。3月紐約疫情大爆發時，西徹斯特郡便是重點疫區之一，當局正極力防止慘況重演。

▲▼美國疫情／德州得來速篩檢所。（圖／路透）

▲ 德州得來速篩檢所。（圖／路透）

佛州、猶他州、田納西州、喬治亞州及愛達荷州等5州疫情創新高以後，美國全境26日增加逾4.5萬人確診，為疫情開始以來單日增幅最高紀錄。佛州27日上午通報，過去24小時內增加9585例。內華達州則新增1099例，確診人數增幅翻倍；亞利桑那州則新增3591例。

部份地區原正計劃重開，未料病毒死灰復燃，地方首長不得不暫緩開放經濟。德州是最早於5月1日解封的州份之一，州長阿博特（Greg Abbott）的重開時間表堪稱全美最激進。但眼看疫情再度升溫，他在26日撤回放寬限制的舉措，下令關閉酒吧，要求餐廳將室內座位撤掉50%以上。

德州過去3天通報逾1.7萬起病例，25日達到創紀錄的5996例，26日又有5707例，單日住院人數也創新高。有鑑於民眾逐漸鬆懈、忽略預防措施，部分地區重新實施宵禁。阿博特本州也緊急發表談話，「一場大規模疫情正席捲德州」，敦促居民待在家中、在公共場合戴口罩。

▲▼美國疫情／邁阿密戴德郡居民遵守社交距離政策。（圖／路透）

▲ 邁阿密戴德郡居民遵守社交距離政策。（圖／路透）

經濟活動相對恢復較快的佛州病例日增幅接近9000例，幾乎是2天前的2倍。州長德桑提斯（Ron DeSantis）解封速度較工作小組的建議較慢，但允許遊樂園重開、鼓勵職業運動賽事來到佛州，也推動共和黨大會在此舉行。

德桑提斯認為，病例日增幅擴大的原因為檢測量增加。但當地媒體指出，新病例自5月中至6月3日皆呈上升趨勢，不能完全歸因於篩檢量。德桑提斯也提到，許多新病例都是較為健康、喜歡外出社交的年輕人，呼籲人們戴上口罩，並避免在室內與多人近距離接觸。

邁阿密戴德郡首長希門尼斯（Carlos Gimenez）則自行宣布限制措施，7月4日將關閉海灘。由於許多民眾忽視基本的社交距離及戴口罩等規定，希門尼斯警告，若情況沒有改善，將延後解封。

亞利桑那州確診人數25日再度飆升，新增病例超過3000例，過去7天檢測陽性比例高達23%，幾乎是全美平均的3倍。州長杜席（Doug Ducey）也要求居民待在家中，並於25日宣布，隨著醫院床位接近飽和，該州進入「暫停狀態」（on pause）。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
曾認對小鬼有好感「十指緊扣牽手」被目擊！Debbie鬆口感情
撂倒2警槍手身分曝！獄中練字成書畫大師　為前妻「重出江湖」
振興三倍券來了！最高回饋、領取方式「懶人包一次看」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美近260萬確診！紐約州畢典引爆群聚　各地「日增幅創新高」解封踩剎車

紐時：川普「正在輸掉總統大選」！拒接受支持度下跌　與現實脫節

愛爾蘭三黨組聯合政府　共和黨黨魁出任總理至2022年

拜登口誤稱美1.2億人死於新冠肺炎　川普推特諷：神智不清

打臉老爸參選眾議員訴求　女兒推文拜託：別投他

營業額狂掉38%、虧損200億　Nike宣佈將分2波裁員

前女友塞成箱屍！冷血醫無法接受「愛人將結婚」　萬刀狂刮殘殺…自撞輕生殉情

快訊／肯塔基州「槍手朝示威人群掃射」影片曝光！　警方證實：至少1人死亡

五星旗在吉里巴斯藍天升起　CNN解析「中澳激烈角力」鬥出太平洋新戰場

港版國安法影響大！日媒：若通過「將表態遺憾」　沉重程度僅次譴責

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

注意！台灣減肥地雷小吃Top5 營養師教你正確爽吃又不發胖

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

許崑源告別式！韓國瑜介紹生平　江啟臣「國民黨黨旗覆棺」行禮

《少年之名》「玫瑰少年」C位沒被點到..結局反轉爆哭　凡宇SOLO導師們起立鼓掌「卻是最後舞台」

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

美近260萬確診！紐約州畢典引爆群聚　各地「日增幅創新高」解封踩剎車

紐時：川普「正在輸掉總統大選」！拒接受支持度下跌　與現實脫節

愛爾蘭三黨組聯合政府　共和黨黨魁出任總理至2022年

拜登口誤稱美1.2億人死於新冠肺炎　川普推特諷：神智不清

打臉老爸參選眾議員訴求　女兒推文拜託：別投他

營業額狂掉38%、虧損200億　Nike宣佈將分2波裁員

前女友塞成箱屍！冷血醫無法接受「愛人將結婚」　萬刀狂刮殘殺…自撞輕生殉情

快訊／肯塔基州「槍手朝示威人群掃射」影片曝光！　警方證實：至少1人死亡

五星旗在吉里巴斯藍天升起　CNN解析「中澳激烈角力」鬥出太平洋新戰場

港版國安法影響大！日媒：若通過「將表態遺憾」　沉重程度僅次譴責

超車失控「撞23歲孕婦」！她慘成身障又流產…勞動力↓32%　男判賠228萬

吳宗憲曝辛龍近況：幾個月後我會強制！　劉真生前最後探班「開不了口阻止她」

台南女童慘遭繼父「潑熱水管教」　母親生4子女2個自己帶

2000辣台派入黨後...黨公職搶開發社群戰場！民進黨靠這招練功

小燕鷗媽媽沙灘當「產房」蛋遭輾碎　育雛之路危機重重

美近260萬確診！紐約州畢典引爆群聚　各地「日增幅創新高」解封踩剎車

網友都在狂推！夏季不能沒有的5款粉餅　妝不溶都靠它們

湖面驚見2公尺「尼斯湖水怪」？　部落客解密：是P圖假照

走進絕美歐式洋樓！金門3天2夜爽玩攻略　必吃「藏著驚喜的拌麵」

咬爆專櫃唇膏！主子嘴邊「血跡斑斑」　網笑：人家想紅

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

國際熱門新聞

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

拒婚前愛愛！男友竟性侵女兒洩慾

快訊／新冠確診破1000萬　譚德塞：沒有人是安全的

臨盆媽路邊哀號破水　小哥「蹲雙腿間幫接生」

女直播主太性感　害男「破皮」求償7.5億

少年把男童「從10樓丟下去」遭判無期

18秒震撼聯合國！紅裙妹車震官方急調查

華裔女大生遭死魚式拖行！

染疫康復後「病毒仍會攻擊5器官」！

健身房遇見女神！癡情教練「求愛80次」撐2年...終於追到手

美破250萬例「逾12.5萬人亡」　3州確診創單日新高

4年和3男生3胎！18歲嫩妹揭「大兒子是繼父的種」

微鏡下驚見「新冠病毒魔鬼觸手」健康細胞秒成殭屍

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

更多熱門

相關新聞

前世界第一批喬科維奇：是沒錢花了嗎？

前世界第一批喬科維奇：是沒錢花了嗎？

球王喬科維奇（Novak Djokovic）自辦慈善比賽釀成防疫破口。喬帥教練、前溫網冠軍伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）也確診，事件延燒，連羅馬尼亞至今唯一網球大滿貫男子單打冠軍的退役名將納斯塔塞（ Ilie Nastase），都批評喬科維奇，「他是沒錢花了嗎？」

營業額狂掉38%　Nike宣佈將分2波裁員

營業額狂掉38%　Nike宣佈將分2波裁員

即／肯塔基州槍擊影片曝　至少1死

即／肯塔基州槍擊影片曝　至少1死

與外送員、快遞員接觸恐染疫？　陸疾控專家提關鍵SOP

與外送員、快遞員接觸恐染疫？　陸疾控專家提關鍵SOP

台灣防疫信用沒了！醫嘆「日生確診」傷害：檢測太保守像玩火

台灣防疫信用沒了！醫嘆「日生確診」傷害：檢測太保守像玩火

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19北美要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

即／八里男右胸中刀當街亡

快訊／國道1號北上「火燒車」嚴重回堵　時速17公里龜行

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

台南女童燙傷「雙腳潰爛」！警方回應了

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

性感妹健身房直播30分鐘！露出黑暗面…他5秒神反制

拒婚前愛愛！男友竟性侵女兒洩慾

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

更多

最夯影音

更多
伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻
楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面