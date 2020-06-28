美近260萬確診！紐約州畢典引爆群聚　各地「日增幅創新高」解封踩剎車

▲ 紐約市民眾進餐廳前量體溫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）在美國造成近260萬人確診，奪走12.8萬人性命。至少7個州病例日增幅創新高，顯示疫情在南部及西部地區日益惡化。紐約州也爆發群聚感染，有高中生前往佛州旅遊時感染，日前參加畢業典禮時傳染多名同學。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）說明，西徹斯特郡霍勒斯格里利高中（Horace Greeley High School）近期前往佛州旅遊時染疫，目前沒有症狀，也不知道自己被感染，但已傳染至少4名在20日晚間返回紐約參加畢業典禮的學生。防疫當局仍在努力追蹤他的接觸者。

紐約州曾是全美疫情最嚴重的州份，如今卻是少數幾個有望遏制病毒的地區之一。為防堵第二波爆發，古莫24日宣布，自阿拉巴馬、阿肯色、亞利桑那、佛州、北卡羅來納、南卡羅來納、猶他及德州等8州進入紐約的民眾需接受14天自主隔離，違者罰款1萬美元。轉機或開車過境者不在此限。

這些學生都在這項命令頒布前就回到紐約，參加20日的「免下車」畢典。但有網友抱怨，部分學生沒有待在車內、沒有待口罩或保持社交距離。一名被傳染的學生畢典後還參加另一場活動，接觸外校學生。3月紐約疫情大爆發時，西徹斯特郡便是重點疫區之一，當局正極力防止慘況重演。

▲ 德州得來速篩檢所。（圖／路透）

佛州、猶他州、田納西州、喬治亞州及愛達荷州等5州疫情創新高以後，美國全境26日增加逾4.5萬人確診，為疫情開始以來單日增幅最高紀錄。佛州27日上午通報，過去24小時內增加9585例。內華達州則新增1099例，確診人數增幅翻倍；亞利桑那州則新增3591例。

部份地區原正計劃重開，未料病毒死灰復燃，地方首長不得不暫緩開放經濟。德州是最早於5月1日解封的州份之一，州長阿博特（Greg Abbott）的重開時間表堪稱全美最激進。但眼看疫情再度升溫，他在26日撤回放寬限制的舉措，下令關閉酒吧，要求餐廳將室內座位撤掉50%以上。

德州過去3天通報逾1.7萬起病例，25日達到創紀錄的5996例，26日又有5707例，單日住院人數也創新高。有鑑於民眾逐漸鬆懈、忽略預防措施，部分地區重新實施宵禁。阿博特本州也緊急發表談話，「一場大規模疫情正席捲德州」，敦促居民待在家中、在公共場合戴口罩。

▲ 邁阿密戴德郡居民遵守社交距離政策。（圖／路透）

經濟活動相對恢復較快的佛州病例日增幅接近9000例，幾乎是2天前的2倍。州長德桑提斯（Ron DeSantis）解封速度較工作小組的建議較慢，但允許遊樂園重開、鼓勵職業運動賽事來到佛州，也推動共和黨大會在此舉行。

德桑提斯認為，病例日增幅擴大的原因為檢測量增加。但當地媒體指出，新病例自5月中至6月3日皆呈上升趨勢，不能完全歸因於篩檢量。德桑提斯也提到，許多新病例都是較為健康、喜歡外出社交的年輕人，呼籲人們戴上口罩，並避免在室內與多人近距離接觸。

邁阿密戴德郡首長希門尼斯（Carlos Gimenez）則自行宣布限制措施，7月4日將關閉海灘。由於許多民眾忽視基本的社交距離及戴口罩等規定，希門尼斯警告，若情況沒有改善，將延後解封。

亞利桑那州確診人數25日再度飆升，新增病例超過3000例，過去7天檢測陽性比例高達23%，幾乎是全美平均的3倍。州長杜席（Doug Ducey）也要求居民待在家中，並於25日宣布，隨著醫院床位接近飽和，該州進入「暫停狀態」（on pause）。

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