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女直播主看到太刺激！男怒「害我破皮」整棟公寓斷電　求償7.5億

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▲遊戲直播可以說是騰訊遊戲的完美夥伴。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女直播主太性感，害男「破皮」求償7.5億。（圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

美國一名性癮症男子飽受實況歪風困擾，他控訴這些性感直播搞壞了他的身體，要求2500萬美元（約7.5億台幣）的賠償。

根據英國《每日郵報》和《紐約郵報》報導，這名來自舊金山的男子，艾瑞克埃斯塔維洛（ErikEstavillo），15日向聖塔克拉拉法院提交了一份56頁的文件，聲稱亞馬遜的子公司「Twitch」影音平台，害他從不同女性直播主接收「過度的色情內容」。

自稱是性成癮者的艾瑞克表示，每當觀賞女玩家直播時都會有「生理反應」，因此會尋求「自我慰藉」，他每天多次、過度摩擦他的生殖器造成紅腫、破皮和輕度感染。艾瑞克甚至曾經在電腦顯示器上「噴發」，還導致他的遊戲系統短路，還造成整棟公寓斷電。

根據相關法律文件指出，艾瑞克除了患有性癮症之外，還患有躁鬱症、廣場恐懼症和強迫症等疾病，使得他被迫遠離人群，整天只能在家上網消遣。

面對如此誇張的指控，Twitch發言人表示，這些指控都是非常輕浮，而且所有文件中提出的狀況完全是子虛烏有。

艾瑞克的律師則反擊，因為Twitch平台「近乎扭曲的程式碼」，讓被害人不可能在不接觸暴露女主播與性暗示的情況下使用Twitch，作為賠償，提告方認為Twitch官方應該永久禁止文件中所列出的786名女性玩家，並且該要賠償高達2500萬美元。

根據報導，賠償金將與其他Twitch受害者一起分享，剩下的將捐贈給防止新冠肺炎等慈善機構和法院所選機構。艾瑞克過去曾告過微軟、索尼、任天堂和暴雪娛樂公司，都沒成功。

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Hmeichhe Chhelo Takte Avanga A Zahmawh A Hliam Avangin Gamer Pakhatin Twitch Streaming Site A Khing Erik Estavillo chuan he gamer streaming site avanga a hliam tawrhna chu Santa Clara County ......

Zofate Khawvel 發佈於 2020年6月26日 星期五

►夏日、冷氣房皮膚不再乾巴巴啦

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