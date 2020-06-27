快訊／「I♥ NY」設計師「生日當天」中風逝世　享耆壽91歲

▲「I♥NY」設計師拉格瑟（Milton Glaser）逝世。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國知名平面設計師拉格瑟（Milton Glaser）26日迎來91歲生日，但也在同天因中風過世。拉格瑟最廣為人知的作品就是風靡全球的「I♥NY」標誌。

拉格瑟的妻子雪莉（Shirley Glaser）表示，拉格瑟本身患有腎衰竭，26日生日當天因中風逝世，享耆壽91歲。出身紐約的拉格瑟是當代非常出色的平面設計師，同時也是《New York Magazine》的創辦人之一，其作品除了「I♥NY」標誌之外，還有美國傳奇民歌手巴布狄倫（Bob Dylan）1975年精選輯的海報。

▲「I♥NY」標誌風靡全球。（圖／達志影像／美聯社）



根據《香港01》報導，紐約市為振興觀光，在1977年找來拉格瑟設計城市標語，沒想到短短四字的「I♥NY」瞬間爆紅，許多宣傳品都印有這句標語，最經典就屬於「I❤NY」的白色T恤，標語的設計手稿也成為紐約MoMA博物館藏品。而當時拉格瑟的設計酬勞僅2000美元（約台幣6萬元）。

▲拉格瑟曾獲頒國家藝術獎章。（圖／達志影像／美聯社）



拉格瑟在2004年獲得「庫珀·休伊特國立設計博物館」（Cooper-Hewitt National Design Museum）頒發國家設計獎終身成就獎；2009年接受前總統歐巴馬頒發國家藝術獎章，讓他成為第一個獲得此殊榮的平面設計師。

►二手票券豐富你的生活～

►倩碧保濕凝膠超狂下殺！囤貨屯起來！