7旬嬤獨力養兒媳孫　「一家五口擠漏水屋」移民署不忍贈家電

▲潘姓阿嬤獨力撫養兒子、媳婦和孫子，其家境清寒連洗衣機都沒有，移民署得知後則主動協助。（圖／移民署屏東服務站提供）

圖文／CTWANT

屏東縣7旬潘姓阿嬤是家中經濟支柱，打零工撫養車禍重傷兒子、來自越南的媳婦和2名孫子，其媳婦阿香（化名）居留證過期，阿嬤因而請求移民署協助辦理，移民署調查發現阿嬤環境清苦，全家住在漏水屋中而心生不忍，媒介民間資源修繕屋頂，並贈洗衣機給潘姓阿嬤，希望他們能度過難關。

據了解，阿香在10多年前嫁來台灣，並接連生下2個孩子，但她因產後憂鬱而情緒不穩，不願與外人交談，阿嬤的兒子又因車禍而重傷，潘姓阿嬤只能扛起重擔，在外打零工養家，阿香則負責照顧一家老小。

而潘姓阿嬤家境清寒，一家人住在漏水的屋子，每逢雨天總會滴水，廚房和走道也難以行走，家裡連洗衣機都沒有，阿嬤近日因媳婦居留證到期而尋求移民署幫助，移民署得知阿嬤境況後心生不忍而伸出援手，幫阿香辦理合法居留證，更尋求民間資源協助。

移民署屏東服務站先是媒合志工來修理屋頂，再與伊甸基金會合作申請老盟補助，移民署更幫他們申請了洗衣機以減輕家庭負擔，希望幫助他們度過難關，更呼籲在臺逾期停(居)留的外來人口6月30日前主動投案，可享有免予收容、最低罰鍰新臺幣2000元，免除來台管制期間等減免措施，在台逾期的外籍朋友們能在專案結束前儘快到案，才能安心回家。

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