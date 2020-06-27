連勝文轟不分區揭智庫、黨團矛盾　國民黨下週四重啟「三方平台」促溝通

▲國民黨智庫副董事長連勝文日前火力全開批評黨內不分區立委。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨智庫副董事長連勝文日前火力全開批評黨內不分區立委，包括智庫很多議題到立法院後沒人追蹤，不分區立委不敢開記者會監督政府。立法院國民黨團主任沈建億坦言，智庫提出許多長期性追蹤議題，要第一線面對民意的立委全盤接受有難度，為此，黨中央下週起將恢復「三方平台」機制，每週定期開會討論，促進與黨團、智庫的溝通磨合。

連勝文當時在會中批評，智庫很多議題到立法院後沒人追蹤，議題不尊重黨中央，沒人敢開記者會，怕站第一線被罵，並點名黨內不分區立委，批評只顧及個人野心，平時不開記者會、不用功，不理解「黨要這些人幹什麼？」還建議黨中央應針對不分區立委應訂出評比機制與罰則，不做事就回家養魚、休息去。

對此，立法院國民黨團主任沈建億受訪時坦言，黨團自主性高，立委更是面對民意的第一線，像二月新冠肺炎疫情爆發，率先主張訂定特別條例就是黨團，而智庫所提出的有些屬於長期追蹤議題，要立委馬上處理確實有難度。

沈建億舉例，智庫曾提出新冠肺炎疫情過後的政策建議方向，以及香港國安法、港澳條例的見解等論述，都屬於長期性議題，資料送到立院後僅供內部參考而已。此外，智庫研擬議題時並沒有先跟立委討論，他坦言，若希望立委全盤接受，或是要立委做出具體反映，有點難度，畢竟有些議題不是當下能馬上處理，或是處理方式可能不同。

沈建億表示，智庫的意見會作為立委、黨團開記者會的參考，但目前使用比例不高的原因在於，智庫學者和由民意選出的立委，想法和接收的訊息有落差，黨團立委第一線面對民意，接收到的訊息比學者更直接，「在鄉下跑行程被罵三字經的是那些立委，而不是智庫的學者」。

面對立法院29日召開臨時會，首先面臨朝野攻防的就是廢考監議題，沈建億表示，下週四起重啟黨中央、黨團、智庫的「三方平台」機制，預定於每週四召開會議，包括黨團幹部、智庫執行長、黨秘書長及黨部二級主管等與會，黨主席江啟臣也會參與部分討論。他強調，大家都是一個團隊，沒必要為了這些繼續吵，之後三方平台重啟後，也希望能促進更多的溝通、合作。