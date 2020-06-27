高個兒男女不來電　找對象「高高配」大不易？

▲高個男異口同聲表示，不要找高個子女孩。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

端午連假，除了「報復性休假」，也出現不少未婚或失偶男女「返撲式找對象」。中壢區美滿服務中心近日即出現多名未婚的「高個子」男女想找對象，特別的是，「高高配」似乎不靈光，一名191公分的男生坦言，自己跑受身高買不到衣褲床鋪之苦，如果找個「高個兒」另一半，憂心下一代長得更高，生活上更不方便！

4名在科學園區上班的高個男生，身高分別由187到194公分；其中，身高194公分的工程師告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，在國外留學時，不少美籍女生身高在185以上，但因為總覺得白人有優越感，所以沒有深交，希望回台找對象不要太高。

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▲長庚大學畢業身高178女生，硬是把174公分年輕社工「比下去」。（圖／中壢美滿提供）

另一名191公分的男生則認為自己長得高，念書時總覺得鶴立雞群很不自在，加上平時日常生活很不方便，搭公車時都不知道腳要怎麼擺放，直到出社會訂製專用床，才感受雙腳伸直的放鬆，但冬天蓋棉被也是很不方便？因此，4人對於美滿中心介紹有名身高178的女老師，異口同聲說「免了吧」，不希望「高高配」！

不過，目前在桃園某國中擔任組長的172公分女老師和另一名178公分體育女老師，則告訴美滿中心，只要男生幽默，品行好，工作正常，她們可以接受比自己身高少5至10公分男生，只是，不少男生竟不敢「高攀」。

另名身高172公分，在知名交通事業擔任專員的碩士男生，則想找身高169公分以上女生，希望下一代是「高人」。中壢美滿表示：個子高低可能會造成第一印象，但個頭高低與婚姻成敗無關，有自信，成熟，準備好結婚，外在因素只是一項，不是唯一。

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