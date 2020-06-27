許崑源遺孀致詞嘆氣「最撕心裂肺的一天」　宣布成立基金會：讓大愛永續

▲遺孀林絲娛致詞時語帶哽咽，數度停下拭淚。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者莊智勝／高雄報導

已故高雄市議長許崑源告別式於27日上午舉行，遺孀林絲娛泣不成聲，上台時頻頻嘆氣，表示許崑源人生旅途在6月6日這天畫下句點，「這是令我最撕心裂肺、難以承受的一天！」儘管再難過，但林絲娛仍決定將延續許崑源的遺願，設立「許崑源愛心基金會」，讓他能夠繼續在高雄這塊土地上奉獻。

「天氣酷熱，大家前來陪伴崑源，我代表全體最誠摯謝謝大家！」回憶起許崑源離開的那天，林絲娛以撕心裂肺、難以承受形容，「崑源26年來沒有一天不心繫市政，結識許多情義相挺的好朋友，特別感謝支持的議員們，一路走來，同為高雄的發展而努力，攜手通過許多法案，建設高雄這塊土地。」

林絲娛哽咽地說，去年許崑源身體微恙，只能在家調養，但他仍時時刻刻掛心議事的進行、以及高雄所有大小事情，「他擔心高雄的進步，在政黨心機、計畫、刻意操弄下，將造成百姓們情感的撕裂與對立，也憂心高雄未來發展受限，在這最後一刻，崑源依然心繫高雄，感謝大家對崑源的支持與疼惜，更感謝各位，崑源對高雄的奉獻，為市民們所肯定。」

「對大家來說，許崑源這名字所代表的意義，是高雄的好議員，但對我們來說，他是家庭裡的好丈夫、好爸爸！」林絲娛說，許崑源經常教導大家常抱感恩的心、飲水思源，因此在他身故後，對於高雄的愛也將會延續，永不停止，「我們將成立『許崑源愛心基金會』，關懷弱勢，讓崑源的大愛永續，也期盼社會大眾加入行善的行列。崑源生在高雄、葬在高雄，最後也將長眠於最愛的高雄，我們永遠愛你，永遠懷念你，崑源的精神，永遠陪伴我們同在！」

6月6日的這一天，是「許崑源愛心基金會」的成立日，林絲娛也分別各捐贈10萬元予社團法人小腦萎縮協會、財團法人紅十字會育幼中心、唐氏症天公仔愛心園、高雄市私立慈德育幼院、高雄市私立永安兒童之家。

▼林絲娛鞠躬，表達對大家的感謝。（圖／ETtoday攝影中心攝）