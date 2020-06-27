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太幸運啦！他買刮刮樂中「1.2億頭獎」...3年後又再中1次

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▲▼彩券。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一券在手，希望無窮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國密西根州南羅克伍德（South Rockwood）50歲男子克拉克（Mark Clark），在3年前買刮刮樂刮中了頭獎400萬美元（約新台幣1.2億元），結果他又在本月刮出頭獎，再度抱走400萬美元。自從中了第一次頭獎後，他就過上退休生活，而為什麼會這麼幸運，他則神秘的表示「或許有人在眷顧著我」。

根據CNN報導，克拉克表示，3年前他開車載運油料要到密西根州哈德森的加油站，當時他順便在現場買了一張刮刮樂，刮開後上面的文字寫著，要他把刮刮樂給店員檢查，於是他拿彩券給店員，店員把剩下的銀漆全部刮完後，突一臉震驚地看著他說「你中了400萬美元！」

克拉克說，當時他冷靜地做完油料運送的工作，然後趕快回到父母家告知這件好消息，不久後他就退休享受生活，花了很多時間釣魚。

沒想到克拉克本月再次買了一張刮刮樂，他用父親十年前送給他的一枚硬幣來刮，結果竟然又中了400萬美元。

▲▼三年中兩次,Mark Clark。（圖／翻攝自Michigan Lottery官網）

▲爽翻！三年中兩次頭獎。（圖／翻攝自Michigan Lottery官網）

另外密西根地方報也採訪了幸運的克拉克，想知道「好運的秘訣」。他表示，「我用我爸十年前給我的硬幣刮中這次的頭獎。」一年前父親過世後，他就在想這枚硬幣可能可以給他帶來好運，「我不知道為什麼我會這麼好運，可能冥冥中某個人一直在眷顧著我。」

克拉克表示，他的一生歷經許多大起大落，但目前他過得很好，之後還會繼續過著安靜的退休生活，閒暇時釣釣魚並和家人一起歡度時光。

▲▼三年中兩次,Mark Clark。（圖／翻攝自Michigan Lottery官網）

▲克拉克刮的彩券。（圖／翻攝自Michigan Lottery官網）

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