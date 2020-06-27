全美多座歷史雕像被毀！　川普兒子提議：「用我爸的取代」阻止胡鬧

▲川普長子Donald Trump Jr.（左）與川普（右）。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

反種族歧視運動愈演愈烈，全美國至少23座雕像被推倒，示威者22日晚間爬上白宮附近的美國第7任總統傑克森（Andrew Jackson）紀念碑，企圖將雕像拉倒。對此，川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）在twitter發佈驚人言論，提議用父親的雕像來取代。

綜合外媒報導，美國反種族歧視示威者近期大聲疾呼，紛紛要求拆除與種族主義或奴隸制有關的歷史人物雕像和紀念碑，示威者22日晚間爬上白宮附近的美國第7任總統傑克森（Andrew Jackson）紀念碑，企圖將雕像拉倒，但在警方干預下沒有成功。

Want to save our monuments?



Let’s get a movement going to replace any statue torn down during these riots with a new and more sturdy statue of @realDonaldTrump.



The nonsense would stop instantly. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 23, 2020

美國總統川普23日宣布，授權聯邦政府逮捕破壞雕像者，「我們通過了新的法令，關於特殊雕像和紀念碑的法令，破壞雕像或紀念碑者，最高將會被判入獄10年。」

然而，就在同一天，川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）在twitter發佈驚人言論，建議立父親的雕像以代替被拆毀的雕像，「想拯救我們的紀念碑嗎？讓我們行動起來，用全新的、堅固的川普雕像取代那些被摧毀的雕像吧，這樣就能阻止這些胡鬧的事情。」此言論遭到網友們的嘲笑，稱「拆除雕像的根本目的是為了消除種族主義。」

距離「佛洛伊德之死」已經過去了1個月的時間，反對種族歧視的示威活動仍在全美進行，各地示威者紛紛將目標轉向各地歷史人物雕像，掀起一波「雕像破壞潮」。

▼美國反種族主義示威者爬上白宮前傑克森總統雕像。（圖／路透）

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