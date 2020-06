全美多座歷史雕像被毀！　川普兒子提議：「用我爸的取代」阻止胡鬧

▲川普長子Donald Trump Jr.(左)與川普(右)。(圖/路透)

記者康心禹/綜合報導

反種族歧視運動愈演愈烈,全美國至少23座雕像被推倒,示威者22日晚間爬上白宮附近的美國第7任總統傑克森(Andrew Jackson)紀念碑,企圖將雕像拉倒。對此,川普的長子小唐納.川普(Donald Trump Jr.)在twitter發佈驚人言論,提議用父親的雕像來取代。

綜合外媒報導,美國反種族歧視示威者近期大聲疾呼,紛紛要求拆除與種族主義或奴隸制有關的歷史人物雕像和紀念碑,示威者22日晚間爬上白宮附近的美國第7任總統傑克森(Andrew Jackson)紀念碑,企圖將雕像拉倒,但在警方干預下沒有成功。

Want to save our monuments?



Let’s get a movement going to replace any statue torn down during these riots with a new and more sturdy statue of @realDonaldTrump.



The nonsense would stop instantly.