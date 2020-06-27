撐不住！陸培訓機構寒冬　迪士尼英語退出中國

▲大陸迪士尼英語門市。（圖／翻攝自鋅財經）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發，不只影響大陸學校開學，類似於台灣安親班、補習班的校外培訓機構也因無法開課，面臨景氣寒冬。近日，入駐大陸市場12年的迪士尼英語透過微信公眾號宣布，將停止線上課程，並不再重新開放教學，等於是全面退出市場。

該《致迪士尼英語學員及家長的一封信》，簽署日期為6月22日，內容提到，受全球疫情影響，迪士尼英語將從即日起停止線上課程，並不再重新開放教學。 6月26日起，將進入學員退費程序，也將為受影響的員工提供離職補償。





▲大陸迪士尼英語發表公開信，宣布停止課程。（圖／取自大陸迪士尼英語微信公眾號）

據了解，2009年進入大陸市場的迪士尼英語，為美國華特迪士尼公司旗下直營的學習培訓品牌，為2-12歲的青少年提供特色英語學習課程，在北京、上海、廣州、深圳、南京、成都6個城市擁有26家門市。

不過，正當該華特迪士尼公司下轄的上海、香港兩座迪士尼樂園紛紛恢復營運之際，迪士尼英語卻因受疫情影響，自1月起就通知延遲開課，而後雖自3月19日起發布線上免費課程，但最終仍不敵疫情，退出大陸。

《鋅財經》報導，華特迪士尼公司亞太區消費品、遊戲和出版執行副總裁馬豪世在受訪時坦言，退出市場的原因，一是消費者對課外教育消費偏好的改變，二是全球疫情加劇了線上教育對線下輔導的衝擊。

市調機構啟信寶數據顯示，2月1日至6月16日，全大陸線下培訓機構註銷企業數量（統計中含工作室、培訓中心、培訓學校以及分支機構數量等關鍵欄位）為18885家，但受疫情影響，其中多數正面臨生存考驗。

大陸民辦教育協會培訓教育專業委員調查，有79%的受訪培訓機構表示，賬上資金僅能維持3個月以內，8%的機構只能支持半個月以內，另有13%的機構能夠支持3到6個月，只有7%的機構能夠支持6個月以上。

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