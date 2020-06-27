苗栗無照男借車撞毀「30年老麵攤」　祖孫7人受困屋內嚇出冷汗

▲范男因疲勞駕駛，不慎開車撞進苗栗一家麵店，將店門鐵門撞毀，消防人員到場鋸開後，才把受困屋內的7人順利救出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名范姓男子，26日晚間11時許，開著和朋友借來的小客車，不慎衝撞苗栗市區1間有著30年歷史的老麵店，小客車車頭半毀，所幸安全氣囊保護，范男只有額頭受輕傷；但小客車將麵店鐵門撞毀，導致店內老闆祖孫7人受困其中，消防人員趕緊將鐵門破壞鋸開後，才把嚇壞的7人順利脫困。

范男向警方表示，車子是和朋友借來的，一早開車出門，直到晚間才回到苗栗，行經到這個路口時，因為開太久的時間，眼皮撐不住才會恍神撞了上去，所幸車子安全氣囊爆開，自己才只有輕微擦傷；警方也對他施以酒測，沒有酒精反應，但范男是無照駕駛，還是對他以《道路交通管理處罰條例》開罰，處新臺幣6000至1萬2000元以下罰鍰。

▲▼麵店的攤子被撞得歪七扭八，整扇門被撞倒在地，玻璃也破碎四散。（圖／記者黃孟珍翻攝）

麵攤老闆也驚魂未定的表示，當時家人正準備睡覺，突然一陣巨響，把大家都嚇傻了，衝下樓發現大門被撞凹陷，整個攤子東倒西歪，玻璃碎片四散一地，鐵門扭曲變形也無法打開，直到消防人員將鐵門鋸開破壞後，屋內的7個人才得以脫困，一直到了屋外還是心有餘悸。

不過，雖然沒有造成人員傷亡是不幸中的大幸，但因無照駕駛和車輛維修費，連同麵店的損失都還在清點中；這場疲勞駕駛的意外，所付出的代價可真不小。

▲▼范男所駕駛的小客車車頭半毀，警方也對他施以酒測，沒有酒駕行為，但無照駕駛也將對他開罰。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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