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不當兄弟玩麵粉！陪跑步認識「竹聯幫創幫元老」　他從小跟班變得力助手

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16歲那年，高吉良（左）結識竹聯幫大老陳功（右），被收為義子。（高吉良提供）

圖文／鏡週刊

從路邊的平價麵包坊到知名排隊老店，台灣的鳳梨酥品牌早已遍地開花，卻有一家在2014年成立的新創品牌，選擇大膽以鳳梨酥創業。

今年40歲的高吉良原本是個烘焙界的門外漢，16歲那年他結識竹聯幫大老陳功，被收為義子並成為其得力助手。不同於道上兄弟喋血街頭，高吉良是隱身幕後的文將，且在陳功的要求下，平日仍在連鎖餐飲集團上班，直到2008年陳功過世後才退出幫派。

8年前，他在一場朋友的聚會上，認識了當芭蕾舞老師的韓國太太徐知賢，因為妻子愛吃鳳梨酥，讓他決定為愛開店，把台味鳳梨酥賣到韓國，還登上韓國熱門綜藝節目《花樣爺爺》。

請繼續往下閱讀...

訪談間，高吉良數度提及「義父」，而他口中的「義父」指的就是陳功。陳功是何許人也？他在竹聯幫與精神領袖陳啟禮同輩，是創幫元老之一，因為他留著一頭長髮、蓄鬍，還喜歡穿嬉皮服飾，被稱為「嬉皮教主」。

 

外人想像普羅百姓和黑幫大老結識，必然經過一番驚天動地的廝殺，其實不然。高吉良說自己從小一看到書就想睡覺，唯獨對打籃球有興趣；16歲那年，他在外認識一位姐姐，「她問我要不要早上陪一個老闆慢跑？我想反正當熱身，這樣一跑，跑了2年。」

當時還是高中生的高吉良有眼不識大哥，只覺得此人每天身旁已經有很多人一起陪跑，為何還要找他？但他仍每天清晨5點準時從木柵到新店山區陪陳功跑步，不支薪，沒有一天遲到早退，直到畢業後才知道其真正身分，被收為義子。

高吉良說：「我曾問他，為什麼收我做乾兒子？他說因為我沒有心機，沒有刻意想表現給他看。」

退伍後，高吉良一度跑去賣精品服飾，也曾在連鎖餐飲集團上班。

　

察言觀色　小弟變助手

退伍之後，高吉良跑去賣精品服飾，也曾在餐廳上班。閒暇之餘，陳功在台北市新生南路上的老樹咖啡和人談事，就叫他在一旁讀書，「很妙吧！他拿什麼《老子》《孫子兵法》，看完就叫我寫2千5百字的心得報告。」

後來陳功開始要高吉良跟在身邊，「他覺得我很會看人家的眼神跟臉色，可以在很短的時間分析這個人是好意或惡意。」

陳功認為高吉良懂得察言觀色，後來便要他跟在身邊，成為其得力助手。

從陪跑小弟晉升為得力助手，高吉良說：「我就拿一個筆記本，記錄每一個人講話的內容、場景與目的是什麼，對方是用什麼話來回他、反駁他，我就從那時候學這些所謂的『黑話』。」


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