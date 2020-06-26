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20年來哪種食物漲最多？　網友點名「這3樣」：回不去了

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近日有網友調查「20年漲價最多」的小吃，前三名出爐了。

圖文／鏡週刊

物價隨著經濟與時空背景更迭而不斷變化，近日就有人詢問「20年前到現在，哪種食物漲價最多？」，答案中充滿許多讓網友頻頻點頭的答案，讓大家感嘆食物價格好像「根本回不去了」，其中3種被最多網友認為是「漲價最有感」的食物名單也出爐了。

24日時，在PTT八卦版，一名網友發文表示「但是很多食物價格根本回不去了，一碗麪有人賣20，也有人賣40，重點是兩家店環境地段差不多，同樣的 一個包子有人賣10，也有30，一個肉粽有人賣15，也有35」讓他相當好奇背後原因，也讓他想詢問廣大網友「20年來漲價最多的食物是什麼？」

請繼續往下閱讀...

有網友認為是麵包，該名網友表示「現在小小一個都要40」，似乎漲價不少；也有人認為是牛肉麵，他表示「以前吃過60元的半筋半肉牛肉麵」，然而現在卻都動輒100，甚至160起跳，貴了將近100多元；也有人覺得是滷肉飯，以前甚至只要花10塊錢就可以買到1碗，但現在似乎難以找到如此便宜的價格。

綜合網友留言，被認為漲價最多的3樣食物分別為「雞排」、「珍奶」以及「紅豆餅（車輪餅）」，有網友說明，雞排在過去可能只要25元或30元就可以買到，現在要至少70元才能買到1片雞排；而珍奶在以前的「快可立」、「休閒小站」時期，最便宜可以用25元買到，但現在至少都要40元才有1杯；而紅豆餅以前10元就可以買3個，現在1個15元到75元的都有，至少漲了5到25倍，讓網友相當認同。


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