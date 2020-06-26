陸女誤以為被嗆起身還擊...「挨一巴掌」　涼麵店瞬間變混戰擂台

記者邱中岳／台北報導

北市1家知名涼麵店，在5月底有2方客人在裡面用餐，其中1名中國籍女子誤以為隔壁桌的台灣籍男子用韓文罵她，聽得懂韓文的中國籍女子隨即與對方爆發口角，該名男子與友人盛怒之下朝女子攻擊，雙方爆發全武行，最後全部人都被帶回警局。

警方調查，從事貿易業的39歲張姓大陸籍女子，酒後與3名友人在北市知名涼麵店吃宵夜，但張女進入店內後，誤以為共桌的32歲林姓男子在罵她，隨即起身與林男發生爭執。

▲大陸籍女子誤以為隔壁男子在罵她，回嗆後雙方爆發衝突，張女慘遭2名男子痛毆。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓男子相當憤怒，也起身對著張女互嗆，雙方隨即爆發口角，林男出手朝張女呼了一巴掌，雙方隨即爆發肢體衝突，連林男的1名友人也加入戰局，最後林男被朋友架開，店家也緊急出面平息雙方怒火。

▲男子在涼麵店用韓文罵髒話，張女誤以為是在罵自己，隨即起身回嗆雙方爆發衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在附近巡邏獲悉趕往現場，並將雙方帶回派出所偵訊，而張女遭2名男子痛毆後造成臉部以及手臂有多處瘀青，雖然雙方互不提告，警方最後將林男以及動手的友人，與張姓大陸籍女子依照社會秩序維護法裁處。

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