影／日籍女學生接觸者均「陰性」！　在哪感染？莊人祥回應了

記者嚴云岑／台北報導

日本一名20多歲女學生從台灣返回東京確診新冠肺炎，台灣接獲日方通知後，立即匡列123名接觸者做採檢，26日公布所有檢體採檢結果，全為陰性。而女學生確診時為弱陽性，也讓人好奇他究竟在哪裡被感染？對此，指揮中心發言人莊人祥回應了。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／資料照／記者徐斌慎攝）

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指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案為日本籍20多歲女性，今年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上週搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性，個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。

根據日方提供的檢驗資料，女學生確診時是弱陽性，CT值是37.38，日方也坦承應該已經不具有傳染力，也因為個案無症狀，所以也很難判定是何時感染。

針對日本女學生是否屬於台灣本土病例，莊人祥說，日方把該案例列台灣境外移入個案，根據國際不重複計算慣例，台灣不會列入案號。

莊人祥說，若日女不是偽陽性，在台灣的感染機率無法排除，可能在一兩個月之前感染。指揮中心也有與女學生聯繫，2至6月在台期間，從未涉及夜店、KTV等場所，只有與同學到外用餐，但如果與她密切接觸的同學檢測都為陰性，那代表傳染機率極低。