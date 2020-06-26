李眉蓁「宮廟眷村都能吃下」背景超硬！苦苓爆5大實力反駁越級說：不容小看

▲李眉蓁是高雄市長國民黨候選人。（圖／記者黃子倩攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

高雄市長韓國瑜遭罷免後，藍綠已開始啟動補選布局，國民黨於22日宣布由當地議員李眉蓁參選。消息一出，外界紛紛熱論李眉蓁的實力，作家苦苓日前就在政論節目上表示，很多人質疑李眉蓁「越級打怪」，但她背後有五大硬實力，從宮廟、農會、眷村等系統都有人肯定會給予支持。

苦苓日前上政論節目《辣新聞》，一開始就指出，李眉蓁不僅有韓粉支持，手上的板子則寫下她有「宮廟系統、果菜系統、眷村系統、韓粉系統、小漢系統」五大硬實力支援。苦苓接著解釋，李爸李榮宗曾當過宮廟廟公，所以是可以動員宮廟系統的；而外界比較熟知的果菜系統，「甚至能包括整個跟農會系統蕭俊漢的結合」。

再來眷村系統，苦苓提到，李眉蓁是左營楠梓區選出來的議員，陳其邁當時在這一區大輸韓國瑜2萬6000票，外加李眉蓁是比較「正中華民國派」，畢竟李氏父女倆最早是親民黨，所以眷村的票可說是十拿九穩。

▲高雄市長補選候選人，有人說李眉蓁是越級打怪。（組合圖／記者洪正達攝）

韓粉系統的部分，苦苓說李眉蓁確實是韓家軍，「不要忘了，當初把《飄向北方》這首歌，改成《北漂返鄉》的這個人，發揮很大作用的就是李眉蓁。」而且韓國瑜選輸總統回到鳳山行政中心時，李眉蓁不僅去看韓，連眼眶都紅了，「所以對韓粉來說，李眉蓁有情有義」。

最後，苦苓說到小漢（小弟）系統，直呼李父是很有影響力的一個人，「你看當初大寮監獄發生這個事情，老實講他很了不起，空手、沒有穿防彈背心進去喬這個事情」，認為李父光是可以在監獄裡喬事情，就代表是個很有影響力的人。苦苓表示，那今天既然是大哥的女兒要選舉，小弟當然要出來挺，「所以這五個力量加起來的話，李眉蓁不容小看！」