　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李眉蓁「宮廟眷村都能吃下」背景超硬！苦苓爆5大實力反駁越級說：不容小看

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 李眉蓁到市場內掃街 。（圖／記者黃子倩攝）

▲李眉蓁是高雄市長國民黨候選人。（圖／記者黃子倩攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

高雄市長韓國瑜遭罷免後，藍綠已開始啟動補選布局，國民黨於22日宣布由當地議員李眉蓁參選。消息一出，外界紛紛熱論李眉蓁的實力，作家苦苓日前就在政論節目上表示，很多人質疑李眉蓁「越級打怪」，但她背後有五大硬實力，從宮廟、農會、眷村等系統都有人肯定會給予支持。

苦苓日前上政論節目《辣新聞》，一開始就指出，李眉蓁不僅有韓粉支持，手上的板子則寫下她有「宮廟系統、果菜系統、眷村系統、韓粉系統、小漢系統」五大硬實力支援。苦苓接著解釋，李爸李榮宗曾當過宮廟廟公，所以是可以動員宮廟系統的；而外界比較熟知的果菜系統，「甚至能包括整個跟農會系統蕭俊漢的結合」。

再來眷村系統，苦苓提到，李眉蓁是左營楠梓區選出來的議員，陳其邁當時在這一區大輸韓國瑜2萬6000票，外加李眉蓁是比較「正中華民國派」，畢竟李氏父女倆最早是親民黨，所以眷村的票可說是十拿九穩。

▲▼高雄市長補選候選人，由左至右為民進黨候選人陳其邁、國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政。（組合圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長補選候選人，有人說李眉蓁是越級打怪。（組合圖／記者洪正達攝）

韓粉系統的部分，苦苓說李眉蓁確實是韓家軍，「不要忘了，當初把《飄向北方》這首歌，改成《北漂返鄉》的這個人，發揮很大作用的就是李眉蓁。」而且韓國瑜選輸總統回到鳳山行政中心時，李眉蓁不僅去看韓，連眼眶都紅了，「所以對韓粉來說，李眉蓁有情有義」。

最後，苦苓說到小漢（小弟）系統，直呼李父是很有影響力的一個人，「你看當初大寮監獄發生這個事情，老實講他很了不起，空手、沒有穿防彈背心進去喬這個事情」，認為李父光是可以在監獄裡喬事情，就代表是個很有影響力的人。苦苓表示，那今天既然是大哥的女兒要選舉，小弟當然要出來挺，「所以這五個力量加起來的話，李眉蓁不容小看！」

ET快訊
李眉蓁「宮廟眷村都能吃下」背景超硬！苦苓爆5大實力駁越級說：
快訊／新竹清晨傳槍響！雙槍男躲少年街連開3槍　警對峙3小時
「老媽真理冰箱」3張神照萬人暴動　超低電費曝光
呂秋遠「日籍女疑在台染疫」可以確定2件事：陳時中本來就不是神
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李眉蓁「宮廟眷村都能吃下」背景超硬！苦苓爆5大實力反駁越級說：不容小看

國道狂塞36小時...林佳龍炸出「驚天2句話」　網暴怒：難怪弄丟台中市

「罷免黃捷」最新連署數曝光！6地連署站持續進擊　黃捷臉書吐露心聲

「趨吉避凶」上路論惹議　鍾沛君怒批林佳龍：傲慢無上限、幹話無下限

力抗陳其邁！　李眉蓁「拒當炮灰」：國民黨改革起步

國道狂塞！林佳龍籲要「趨吉避凶」　徐巧芯酸爆、網友怒轟：出門擲筊嗎？

馬英九呼籲「重回九二共識」　總統府：歷史已經翻向新的一頁

李來希：國民黨一無所有還搞內鬥　不投河「吃粽子去！」

我將捐6千萬美元助瓜地馬拉擴建醫院？外交部：磋商中

大巨蛋偷施工…林亮君爆「沒有施工日誌」　怒轟遠雄：睜眼說話

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被彌勒佛連灌高粱

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

火箭少女正式解散！再穿《創造101》制服　「出道歌→告別曲」全體淚崩QQ

內灣4高中生戲水！跳下後失蹤　2人撈起時「緊抱彼此」送醫亡

超MAN！黃景瑜用單手舉起王嘉爾　住飯店怕偷拍..嘎嘎腦洞開：洗澡要帥帥的

剁5塊分2袋「保生大帝」前棄屍　40hrs破案！凶手趴地遭警制伏

李眉蓁「宮廟眷村都能吃下」背景超硬！苦苓爆5大實力反駁越級說：不容小看

國道狂塞36小時...林佳龍炸出「驚天2句話」　網暴怒：難怪弄丟台中市

「罷免黃捷」最新連署數曝光！6地連署站持續進擊　黃捷臉書吐露心聲

「趨吉避凶」上路論惹議　鍾沛君怒批林佳龍：傲慢無上限、幹話無下限

力抗陳其邁！　李眉蓁「拒當炮灰」：國民黨改革起步

國道狂塞！林佳龍籲要「趨吉避凶」　徐巧芯酸爆、網友怒轟：出門擲筊嗎？

馬英九呼籲「重回九二共識」　總統府：歷史已經翻向新的一頁

李來希：國民黨一無所有還搞內鬥　不投河「吃粽子去！」

我將捐6千萬美元助瓜地馬拉擴建醫院？外交部：磋商中

大巨蛋偷施工…林亮君爆「沒有施工日誌」　怒轟遠雄：睜眼說話

端午連假驚魂！高雄中央標準局變電箱意外冒煙　119快速撲滅無人傷

疫情衝擊就業市場　上班族投上百封履歷卻石沉大海

Volvo決意推動安全速限　原廠：現在的180km/h跟20年前感受不一樣

HPV感染是口咽癌元兇　醫師建議一事保障自己

肥到爆！3大早餐地雷曝光「一層澱粉包一層油」　營養師驚呆：千萬別點奶茶

連假出遊塞爆！　吳寶春為長頸鹿餵食秀...也陷車陣中

以房養老4大祕訣讓你享清福 1800萬房每月可領3.5萬

一半的人都做過！5個常犯的「敷面膜錯誤」，有敷等於沒敷

賞鯨自帶吐司、魚往海上狂甩！解說員驚嚇吐無奈：還是要樂觀

「資訊科技金融菁英」出走辦公室！原價69折入住北投麗禧　山林美食好舒壓

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

國道狂塞...林佳龍「驚天2句話」網暴怒

罷免黃捷　最新連署數曝光

李眉蓁遭質疑越級打怪　苦苓爆5大硬實力

「趨吉避凶」上路論惹議　鍾沛君怒批林佳龍

林佳龍籲用路人「趨吉避凶」　徐巧芯酸爆

馬英九籲重回九二共識　總統府回應了

力抗陳其邁！李眉蓁「拒當炮灰」

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

我將捐6千萬美元助瓜地馬拉擴建醫院？外交部：磋商中

罷免黃捷5大原因　鳳山青年喊話　

一張圖看高雄市長補選時間表　藍綠白爭南霸天

蔡其昌批吳益政：不要把責任推給立法院

大巨蛋偷施工　林亮君爆「沒有施工日誌」

國小獎狀立委照片超大　網：競選文宣？

更多熱門

相關新聞

力抗陳其邁！李眉蓁「拒當炮灰」

力抗陳其邁！李眉蓁「拒當炮灰」

高雄市長補選8月15日投票，民進黨由前行政院副院長陳其邁出戰，國民黨徵召高雄市議員李眉蓁，民眾黨則是在徵召市議員吳益政，形成「藍綠白」三腳督的戰況。針對外界嘲諷出來選是當炮灰，李眉蓁25日回應，國民黨主席江啟臣提名她是破釜沉舟，這也是國民黨決心改革的起步。

一張圖看高雄市長補選時間表　藍綠白爭南霸天

一張圖看高雄市長補選時間表　藍綠白爭南霸天

陳其邁穩操勝券？蔡其昌：驕兵必敗

陳其邁穩操勝券？蔡其昌：驕兵必敗

蔡其昌批吳益政：不要把責任推給立法院

蔡其昌批吳益政：不要把責任推給立法院

李眉蓁拜會十全市場和陳其邁拚人氣

李眉蓁拜會十全市場和陳其邁拚人氣

關鍵字：

高雄市長李眉蓁李榮宗實力選舉選戰苦苓

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

國道狂塞...林佳龍「驚天2句話」網暴怒

快訊／台61線蛋車深夜撞護欄　2人傷重不治

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

國5塞36小時　高公局緊急回應「雪隧之謎」

10年狂生9個孩子！29歲老公：我不會用避孕套~

今天「雷雨彈」襲　6縣市防極端高溫

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

快訊／愛河分屍案兇嫌遭羈押！

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

過夜炸雞鑽出加料小肉條　升等高蛋白大餐

內灣戲水…2高中生溺水亡

更多

最夯影音

更多
金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！
奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被彌勒佛連灌高粱

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被彌勒佛連灌高粱

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面