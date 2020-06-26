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美販運人口報告降評香港　港府：分析基於傳聞令人失望

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▲▼全國人大審議國安法，引起香港居民極度不安。（圖／路透社）

▲香港局勢混亂，多項評級都被調降。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院25日發布《2020年美國販運人口報告》，將香港降級為「第2列觀察名單」。對此，香港政府26日表示，報告中不少分析只基於傳聞、偏見，且欠缺實據支持，「特區政府非常重視打擊販運人口活動，堅拒接受以草率及偏頗方式達致的評級。」

港府發言人指出，報告內提述由不具名人士或團體所作出的指控，卻沒有提供任何具體個案細節，令人失望的是，報告中不少分析似乎僅基於傳聞，其結論基礎薄弱，可見香港被評為第二級別是明顯基於嚴重偏見及欠缺實據支持。

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

港府發言人提到，香港一直以積極主動和多管齊下的方式，全方位打擊販運人口活動，《香港打擊販運人口及加強保障外籍家庭傭工行動計劃》和政府持續的工作在過去兩年奠下穩健的基礎，「不論其他人對我們堅實的工作有任何偏見，我們打擊販運人口的決心實在是毋庸置疑的。」

港府發言人還說，香港各個相關部門（包括警務處、入境事務處、海關和勞工處）2019年共進行超過7500次販運人口受害人初步識別審核，各部門在識別審核時所用的問題與關注團體所提出的問題大同小異，並以《巴勒莫議定書》內對「販運人口」的定義作為標準，「即使在如此積極和緊密的審核工作下，只有三人被識別為受害人（比例為0.04％）。」

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

港府發言人表示，在香港，只有極少數目和比例的人被識別為受害人，印證了販運人口從來不是普遍存在的問題，也從來沒有任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站，「反對這個說法卻又未能提出任何實質證據，令報告只淪為憑空的指控，實在是不負責任之舉，憑藉如此正面的結果去攻擊香港在打擊販運人口方面有所不足是極度不公平和不合邏輯。」

港府發言人指出，香港近年在打擊販運人口方面所作的努力和取得的顯著進展，包括在政策指導和前線人員執法方面的努力、大幅增加接受受害人識別的人數，以及投入大量的額外資源，理應得到適切的評價，「因堅持香港應推行單一販運人口法例的立場而持續不斷抨擊我們行之有效的多元化法例模式制度，是極其不合理及令人費解。」

港府發言人強調，特區政府會繼續與民間團體建立具建設性的夥伴關係，一同攜手全方位打擊販運人口，「種種資料及實證清晰地印證了販運人口在香港從來不是普遍存在的問題。」

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