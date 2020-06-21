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新鮮人「低薪崩潰」理財技巧曝光！保險專家教觀念：保費支出不超過年所得10%

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▲▼ 職場,求職陷阱。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲社會新鮮人面臨低薪，財務規劃可考慮投資型保單。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）影響，使社會新鮮人平均薪資「倒退嚕」，且求職難度大增。安聯人壽提醒，在打拚事業的同時，善用投資型保單的定期定額財務規劃功能，避免薪水被通膨侵蝕，可依自身保險保障及財務需求，選擇切合自己的保障與投資比例，依循步調進行財務規劃，提早做準備。

安聯人壽行銷長資深副總經理鄭祥琨表示，初入社會的年輕人開始肩負起經濟自主壓力，不論第一份薪水有多少，最好都要做好風險規劃，才能在意外發生或急需時多一份人身保障與急難救助。

以25歲社會新鮮人為例，家人大多曾在年幼時協助購買基本壽險和終身醫療險，防癌、意外、失能也有基礎的保障，不過鄭祥琨認為，年輕人容易忽略重症保障，須加強壽險保障；為自己規劃第一份保單時，若不知該如何下手，可參考「簡單3步驟」。

首先，保單健診檢視保障缺口，先詢問父母是否曾為自己投保壽險，並透過保單健診確認需求及保險缺口；其次，確認未來5至10年內的人生逐夢計畫；最後，掌握「雙十加乘，幸福百分百原則」規劃保單，也就是保障額度至少為年所得的10倍，而保費支出以不超過年所得的十分之一為限。

▲▼帥哥,西裝,求職。（圖／示意圖／取自Pixabay）

▲保險專家建議，「規律、定期定額」繳納保費，在長期持續累積下，以時間換取複利的效果。（圖／pixabay）

鄭祥琨說，台灣保險密度高居全球之冠，但保障額度卻顯不足。社會新鮮人為自己規劃第一份保單，應首選填補保障缺口，也可選擇兼具投資風險分散的特色；具定期定額繳付保費以投入連結投資標的功能之投資型壽險保單，最適合初就業人士之選項之一。

「投資型壽險保單不但具透明度高、保險、投資一次擁有的優點，更可依不同階段經濟收入、保障需求，彈性調整保單內容，選擇符合自身需求的保障與投資比例。」鄭祥琨舉例，例如手頭緊時，可以考慮調降繳納保費；若可運用資金充裕及看好投資市場時，則可以直接調高保費，加碼投入更多資金於原財務規劃。

鄭祥琨解釋，投資型壽險保單擁有彈性調整保費及得申請調整保額的特點，正適合年輕族群，且於年輕時可以「較低的保險成本」獲得人身保障，只要「規律、定期定額」繳納保費，在長期持續累積下，以時間換取複利的效果，不僅可分散投入時機的風險，更能讓保障延續，協助脫離月光族。

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