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改裝車體台24線霧台超速　里警今年開出超過700張罰單…罰單1800元起跳

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▲屏東縣里港警分局會同屏東監理站攔查機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港警分局會同屏東監理站攔查機車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

想要到台24線屏東縣霧台鄉飆速的用路人注意!屏東縣里港警分局為確保霧鄉部落民眾生活品質，配合監理站、環保單位以不定時方式，加強取締超速、改裝車等違規，已開出7百多張超速違規，每件至少罰1700元；改裝車體部分18件，駕駛人每件至少被開罰2400元。

▲屏東縣里港警分局會同屏東監理站攔查機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼攔檢機車。

▲屏東縣里港警分局會同屏東監理站攔查機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

台24線通往霧台鄉沿線，景色秀麗，又有連絡三地門鄉與霧台鄉的谷川大橋，橫跨荖濃溪支流隘寮溪，也是通往阿禮瀑布、谷川部落、巴冷公主部落遺址、小鬼湖等觀光景點的必經道路，橋墩高達99公尺，超越68.1公尺高的國道6號國姓交流道高架橋，而成為目前台灣橋墩高度最高的橋樑，吸引許多民眾駕駛前往賞景。卻也衍生超速、噪音影響當地部落生活安全及生活品質，轄區的里港警方因此配合監理、環保單位不定時執行取締勤務。

里港警分局組長林中安表示，台24線進出霧臺各部落路段，均設置速限30公里的警示標誌，希望用路人遵守速限；違規改裝車體易造成車輛結構改變，影響行車安全，可依「道路交通管理處罰條例」第18條處新台幣2400元以上罰鍰。

分局長楊龍祥表示，2020年警方等單位在台24線路段不定時定點測速拍照取締，已舉發7百多件，每件至少開罰1700元。為了行車安全及部落居民生活品質，警方端午連假，配合監理站，在三德檢查所賡續執行聯合稽查勤務，加強攔查取締改裝車體違規，已取締排煙管等改裝違規18件。籲請汽機車駕駛人遵守交通規則，以免被開單處罰。

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