旅法甜點鑑賞作家走過徬徨期　揮別不喜歡的領域，找到屬於自己的天地

▲（圖／日出出版提供）

所有看似華麗完美的經歷，都像是偉人傳記一般，是後來加註上去的點評，在那個當下其實誰也無法多想，只能任由迷茫籠罩，被命運推著前行。

陳穎（以下簡稱 Ying）是位旅法甜點鑑賞作家，曾修習過行銷管理，也念過社會研究，八年前因為有了自己的小廚房，開啟了對餐飲的興趣，決定三度改變學習方向，飛往法國專研甜點領域，如今成為媒體意見領袖，著有甜點專欄，近期也出了第二本書《法式甜點學》。

在眾人眼裡，Ying一路走來的歷程就像是平步青雲，揮別不喜歡的領域，成功找到屬於自己的一方天地。可是誰都未曾想過，當初的她，根本不知道自己做這樣的選擇是否正確，也不清楚走在這條路上需要努力多久。

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比起英雄式的歌頌包裝，現實往往是沒有退路的「別無選擇」



想要成為一位優秀的甜點師就必須反覆練習，因為「Repetition makes perfection」

▲（圖／日出出版提供）

不如外界想像，甜點行業是一個勞力相當密集的產業，沒有優雅夢幻的製程，只有貨真價實的緊湊氣氛。在長時間且高壓的工作之下，Ying一度分辨不出，自己到底是因為不適應工作環境而感到厭煩，還是早已打從心底失去對甜點的熱愛。

但如果離開了甜點領域，就等於是再次失去方向，「難道要回去繼續任職行銷或是社會研究的工作嗎？」Ying在心裡打了個問號，顯然自己仍然不想服輸地接受，不願嘗試了這麼多次的轉換，最後仍舊無功而返。於是，她想著至少要把法文學好，一邊就讀語言學校，一邊尋找新的甜點實習機會。

2014年底，Ying結束在莫里斯酒店實習時，與主廚和同事們的合照

▲（圖／日出出版提供）

Ying形容，「現實生活很多時候都是被命運逼得別無選擇」，當時的她完全沒有強大的信念支撐，每天都處在很徬徨的狀態下，只能走一步，算一步，反正唯有先出發了，才能看見接下來會遇到的風景！

成功的途徑不只一個，換個方式繼續待在甜點領域

後來受到朋友介紹，Ying轉至一間美式餅乾店打工，工作內容相較於法式甜點來得輕鬆，她決定趁著這個工作空檔期，拾起相機到處走走，飽覽「巴黎」——這個來到許久，卻無暇觀光的城市。沒想到隨手拍下照片放上網路平台，該帳號竟然意外獲得社群軟體Instagram的官方推薦，一夕間多了許多粉絲關注，也促使她開始經營個人媒體。

雖然現在Ying的主要工作已不在甜點廚房，但寫作、攝影、訪問等種種媒體工作也全離不開甜點

▲（圖／日出出版提供）

「除了成為一名甜點師之外，還可以做哪些事？」有了契機之後， Ying決定重新思索待在甜點圈的其他可能，她嘗試撰寫甜點知識文章、出書、制訂專欄計畫，甚至開課教學，她發現其實換種方式接近甜點，自己還是能很享受製作的過程，以及與人交流的時光。

法式甜點因為經過宮廷貴族文化的洗禮，因此相較於其他地方，風格更為繁複精緻

▲（圖／日出出版提供）

對於Ying來說，法式甜點最令她著迷的地方在於能夠不斷地被重新詮釋，像馬卡龍、蒙布朗、千層派等都是從百年以前就流傳下的經典食譜，不過，在現今不同甜點主廚的巧手創作下，仍然能繼續延續源源不絕的生命力，展現魅力不凡的新風貌。而成為一位甜點鑑賞作家，透過文字書寫分享，正是她重新詮釋這些甜點的方式！

《法式甜點學》從歷史文化溯源，在談誤解前先試著學習了解

在專訪中Ying特別解釋，台灣的法式甜點之所以定價昂貴是情有可原的，不只有很多原物料需要從國外進口；本身的氣候條件差異，也使得製作和保存設備上，需要花上非常多的隱形成本，並不單純只有大家表象看到的「一塊蛋糕」，更遑論背後還有每位甜點師揉合自己的理念與觀點，用心創作所付出的努力。

在新書中，Ying花了很多時間翻找法文、英文及日文的歷史文獻，歷時一年才完成著作

▲（圖／Ying C.提供）

法式甜點在法國就像是我們熟悉的麻糬、豆花、珍珠奶茶，皆為環繞在日常生活中的一部份，只是當時空背景移至台灣，就很容易變成遙遠的星辰，看得見卻不見得了解。這也是為什麼Ying這幾年不斷地在社群媒體上介紹法式甜點，甚至在新書《法式甜點學》中從歷史的根源一步步帶領讀者認識文化淵源，也藉由構成內涵、鑑賞評論、大師訪談等不同面向的篇章，讓大眾得以近距離靠近「法式甜點」，從基礎認識消弭因陌生所產生的成見。

致力深耕在地連結，成為台法甜點界新知的交流橋樑

每個甜點背後都有著它獨特的歷史意涵，也包含著主廚個人的情感經歷與使用食材的來源巧思，種種都是法式甜點鑑賞的一環。在深入研究的這些年來，甜點就像是Ying的指南針，為她指引方向，擴展生活的各個象限，不僅增廣了眼界和世界觀，更使她有機會欣賞到不同價值取向的生活方式。

在2019年7月，知名甜點主廚Cedric Grolet訪台開設台北快閃店時，Ying也親自參與專訪

▲（圖／日出出版提供）

近期因新冠肺炎疫情的影響，Ying也從法國回到台灣，這陣子她利用難得的久留機會，實地走訪台灣優秀的法式甜點店家，她的終極目標是希望能成為台、法之間的甜點溝通橋樑，將華人地區優秀的甜點作品推廣至國外。

同時也期許，有朝一日，能扭轉大眾對於法式甜點的刻板印象，不再只停留在好貴、好甜的迷思，而是更進一步從不同的角度欣賞，把每一個甜點都當作藝術創作品般鑑賞。

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