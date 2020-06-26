　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旅法甜點鑑賞作家走過徬徨期　揮別不喜歡的領域，找到屬於自己的天地

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲法式甜點。（圖／女子學提供）

▲（圖／日出出版提供）

所有看似華麗完美的經歷，都像是偉人傳記一般，是後來加註上去的點評，在那個當下其實誰也無法多想，只能任由迷茫籠罩，被命運推著前行。

陳穎（以下簡稱 Ying）是位旅法甜點鑑賞作家，曾修習過行銷管理，也念過社會研究，八年前因為有了自己的小廚房，開啟了對餐飲的興趣，決定三度改變學習方向，飛往法國專研甜點領域，如今成為媒體意見領袖，著有甜點專欄，近期也出了第二本書《法式甜點學》。

在眾人眼裡，Ying一路走來的歷程就像是平步青雲，揮別不喜歡的領域，成功找到屬於自己的一方天地。可是誰都未曾想過，當初的她，根本不知道自己做這樣的選擇是否正確，也不清楚走在這條路上需要努力多久。

請繼續往下閱讀...

比起英雄式的歌頌包裝，現實往往是沒有退路的「別無選擇」

想要成為一位優秀的甜點師就必須反覆練習，因為「Repetition makes perfection」

▲法式甜點。（圖／女子學提供）

▲（圖／日出出版提供）

不如外界想像，甜點行業是一個勞力相當密集的產業，沒有優雅夢幻的製程，只有貨真價實的緊湊氣氛。在長時間且高壓的工作之下，Ying一度分辨不出，自己到底是因為不適應工作環境而感到厭煩，還是早已打從心底失去對甜點的熱愛。

但如果離開了甜點領域，就等於是再次失去方向，「難道要回去繼續任職行銷或是社會研究的工作嗎？」Ying在心裡打了個問號，顯然自己仍然不想服輸地接受，不願嘗試了這麼多次的轉換，最後仍舊無功而返。於是，她想著至少要把法文學好，一邊就讀語言學校，一邊尋找新的甜點實習機會。

2014年底，Ying結束在莫里斯酒店實習時，與主廚和同事們的合照

▲法式甜點。（圖／女子學提供）

▲（圖／日出出版提供）

Ying形容，「現實生活很多時候都是被命運逼得別無選擇」，當時的她完全沒有強大的信念支撐，每天都處在很徬徨的狀態下，只能走一步，算一步，反正唯有先出發了，才能看見接下來會遇到的風景！

成功的途徑不只一個，換個方式繼續待在甜點領域

後來受到朋友介紹，Ying轉至一間美式餅乾店打工，工作內容相較於法式甜點來得輕鬆，她決定趁著這個工作空檔期，拾起相機到處走走，飽覽「巴黎」——這個來到許久，卻無暇觀光的城市。沒想到隨手拍下照片放上網路平台，該帳號竟然意外獲得社群軟體Instagram的官方推薦，一夕間多了許多粉絲關注，也促使她開始經營個人媒體。

雖然現在Ying的主要工作已不在甜點廚房，但寫作、攝影、訪問等種種媒體工作也全離不開甜點

▲法式甜點。（圖／女子學提供）

▲（圖／日出出版提供）

「除了成為一名甜點師之外，還可以做哪些事？」有了契機之後， Ying決定重新思索待在甜點圈的其他可能，她嘗試撰寫甜點知識文章、出書、制訂專欄計畫，甚至開課教學，她發現其實換種方式接近甜點，自己還是能很享受製作的過程，以及與人交流的時光。

法式甜點因為經過宮廷貴族文化的洗禮，因此相較於其他地方，風格更為繁複精緻

▲法式甜點。（圖／女子學提供）

▲（圖／日出出版提供）

對於Ying來說，法式甜點最令她著迷的地方在於能夠不斷地被重新詮釋，像馬卡龍、蒙布朗、千層派等都是從百年以前就流傳下的經典食譜，不過，在現今不同甜點主廚的巧手創作下，仍然能繼續延續源源不絕的生命力，展現魅力不凡的新風貌。而成為一位甜點鑑賞作家，透過文字書寫分享，正是她重新詮釋這些甜點的方式！

《法式甜點學》從歷史文化溯源，在談誤解前先試著學習了解

在專訪中Ying特別解釋，台灣的法式甜點之所以定價昂貴是情有可原的，不只有很多原物料需要從國外進口；本身的氣候條件差異，也使得製作和保存設備上，需要花上非常多的隱形成本，並不單純只有大家表象看到的「一塊蛋糕」，更遑論背後還有每位甜點師揉合自己的理念與觀點，用心創作所付出的努力。

在新書中，Ying花了很多時間翻找法文、英文及日文的歷史文獻，歷時一年才完成著作

▲法式甜點。（圖／女子學提供）

▲（圖／Ying C.提供）

法式甜點在法國就像是我們熟悉的麻糬、豆花、珍珠奶茶，皆為環繞在日常生活中的一部份，只是當時空背景移至台灣，就很容易變成遙遠的星辰，看得見卻不見得了解。這也是為什麼Ying這幾年不斷地在社群媒體上介紹法式甜點，甚至在新書《法式甜點學》中從歷史的根源一步步帶領讀者認識文化淵源，也藉由構成內涵、鑑賞評論、大師訪談等不同面向的篇章，讓大眾得以近距離靠近「法式甜點」，從基礎認識消弭因陌生所產生的成見。

致力深耕在地連結，成為台法甜點界新知的交流橋樑

每個甜點背後都有著它獨特的歷史意涵，也包含著主廚個人的情感經歷與使用食材的來源巧思，種種都是法式甜點鑑賞的一環。在深入研究的這些年來，甜點就像是Ying的指南針，為她指引方向，擴展生活的各個象限，不僅增廣了眼界和世界觀，更使她有機會欣賞到不同價值取向的生活方式。

在2019年7月，知名甜點主廚Cedric Grolet訪台開設台北快閃店時，Ying也親自參與專訪

▲法式甜點。（圖／女子學提供）

▲（圖／日出出版提供）

近期因新冠肺炎疫情的影響，Ying也從法國回到台灣，這陣子她利用難得的久留機會，實地走訪台灣優秀的法式甜點店家，她的終極目標是希望能成為台、法之間的甜點溝通橋樑，將華人地區優秀的甜點作品推廣至國外。

同時也期許，有朝一日，能扭轉大眾對於法式甜點的刻板印象，不再只停留在好貴、好甜的迷思，而是更進一步從不同的角度欣賞，把每一個甜點都當作藝術創作品般鑑賞。

延伸閱讀：

甜點是傳遞幸福的媒介！Color C’ode 創辦人凱莉小姐：「每一口滋味都是無可取代的愛與祝福。」

偷得浮生半日閒的貴婦午茶：來拉法葉百貨，品嘗巴黎必吃的百年甜點名店 Angelina Tearoom

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

ET快訊
許崑源生前「稱讚黃捷」內容曝光！李眉蓁揭真相：有特別照顧
端午連假國道塞爆！他曝「台北開到台東14小時」無奈：半天假被
姊想生混血娃豪灑447萬！弟赴烏克蘭捐精　喜獲雙胞胎「獨占不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天收假車潮最高峰！「十大地雷路段」一次看　國5恐塞到深夜11點

交往6年「一看男友賓客名單」秒皺眉　她哭打給未來婆婆：暫緩婚事！

老公寶特瓶「剩一口」總放冰箱　她崩潰：會自體繁殖！...13萬主婦推爆

按下車鈴沒響...司機卻來了！妹子驚「搭公車8年沒看過」　釣出一票苦主

他狂投「62封履歷」卻0回覆　網看科系秒懂：今年難找啊！

「台灣人都媽寶？」師大教授10問塞車用路人　力挺林佳龍「沒說錯」

開庭院餐廳！老闆巡視心痛「客人拔咖啡果實撒滿地」　網怒爆...內行神解

指考點解／英文多用推理、刪去　聖母院、脫歐、同婚、黑洞等時事要注意

返工車潮！國5宜蘭到坪林時速40↓　北上恐「塞到晚上10點」

端午連假國道塞爆！他曝「台北開到台東14小時」…無奈喊：半天假被沒收了

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

懷孕母象吃下「食物炸彈」慘死 網心痛哀悼：生而為人我很抱歉

婆婆超在乎體重「不可以四捨五入」! 　伊能靜很無奈：怎麼這麼難伺候XD

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

快陪我玩！黏人歐告叼球「狂啾」　戳醒熟睡哥...超故意舉動網笑噴

火箭少女正式解散！再穿《創造101》制服　「出道歌→告別曲」全體淚崩QQ

明天收假車潮最高峰！「十大地雷路段」一次看　國5恐塞到深夜11點

交往6年「一看男友賓客名單」秒皺眉　她哭打給未來婆婆：暫緩婚事！

老公寶特瓶「剩一口」總放冰箱　她崩潰：會自體繁殖！...13萬主婦推爆

按下車鈴沒響...司機卻來了！妹子驚「搭公車8年沒看過」　釣出一票苦主

他狂投「62封履歷」卻0回覆　網看科系秒懂：今年難找啊！

「台灣人都媽寶？」師大教授10問塞車用路人　力挺林佳龍「沒說錯」

開庭院餐廳！老闆巡視心痛「客人拔咖啡果實撒滿地」　網怒爆...內行神解

指考點解／英文多用推理、刪去　聖母院、脫歐、同婚、黑洞等時事要注意

返工車潮！國5宜蘭到坪林時速40↓　北上恐「塞到晚上10點」

端午連假國道塞爆！他曝「台北開到台東14小時」…無奈喊：半天假被沒收了

日歌壇天后「未婚高齡產子」1年近況曝光！　好友曬照出賣「胖到認不出」

金希沅餐廳私約小19歲朴寶英　爆出「熱戀新聞」：大家都恭喜我

「捲髮汪女孩」剃毛1小時　完工驚變「龐克土狼」眼神死！

CBA／廣州龍獅狀態低迷吞敗　陳盈駿7分、7助攻作收

明天收假車潮最高峰！「十大地雷路段」一次看　國5恐塞到深夜11點

川普要求最高法院廢除「歐巴馬健保」　裴洛西怒批：不可理解的殘忍

一周只賣3天！台南文青日系拉麵必喝雞白湯　氣泡飲還加了整支冰棒超Q

日本天空驚見「七色彩雲」！　網讚嘆：上帝給的禮物

交往6年「一看男友賓客名單」秒皺眉　她哭打給未來婆婆：暫緩婚事！

日職／陽岱鋼回先發馬上開轟　助巨人領先、打擊率升至4成

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

生活熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

影／日籍女學生接觸者採檢結果出爐

快訊／雨彈來襲！17縣市大雨特報

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

國3中寮隧道「一條龍」空拍照曝光

今天「雷雨彈」襲　6縣市防極端高溫

大雷雨襲北北基！網PO天空奇景

過夜炸雞鑽出加料小肉條　升等高蛋白大餐

國5塞36小時　高公局緊急回應「雪隧之謎」

台北育達高職改名「普林思頓高中」

日籍女疑在台染疫　呂秋遠確定2件事

想換iPhone！公立高中生吐真心話

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

日女餘下14人檢驗結果　下午2時說明

更多熱門

相關新聞

艾菲爾鐵塔重新開放！遊客激動：我要哭了

艾菲爾鐵塔重新開放！遊客激動：我要哭了

法國巴黎知名地標艾菲爾鐵塔，受到新冠病毒影響已關閉三個多月，於25日重新開放，此次關閉時間長達104天，是二次世界大戰以來最久的一次。許多民眾得知消息之後興奮表示，「我感動的要哭了！」考量到疫情的狀況，目前電梯還不會開放，遊客只能透過爬樓梯的方式參觀鐵塔，並且務必戴上口罩。

周蕙《值得被珍惜》獻給堅強的妳

周蕙《值得被珍惜》獻給堅強的妳

《若是一個人》是享受還是悲哀？

《若是一個人》是享受還是悲哀？

朋友重質不在量！留下更契合的彼此

朋友重質不在量！留下更契合的彼此

用竹編讓家裡化身盛夏度假小窩

用竹編讓家裡化身盛夏度假小窩

關鍵字：

女子學甜點鑑賞作家法式甜點巴黎甜點師宮廷貴族文化

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

快訊／E奶名媛胡嘉嘉亡

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

連假到小琉球玩　她溺水亡

影／日籍女學生接觸者採檢結果出爐

國道狂塞...林佳龍「驚天2句話」網暴怒

快訊／雨彈來襲！17縣市大雨特報

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

快訊／台61線蛋車深夜撞護欄　2人傷重不治

國3中寮隧道「一條龍」空拍照曝光

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

更多

最夯影音

更多
金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！
奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面