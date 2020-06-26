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義竹國中成軍11年　終奪全國乙級排球聯賽亞軍

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▲十年磨一劍 義竹國中「義」軍突起勇奪全國乙級排球聯賽亞軍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲義竹國中「義」勇奪全國乙級排球聯賽亞軍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

義竹國中男排隊成軍11年，在國中排球乙級聯賽從未闖入4強，為了一圓冠軍夢，從會考後開始每晚6點到9點夜訓，白天在酷熱天氣下進行體能訓練，為了一起努力的排球夥伴，也替學校爭取最高的榮譽；激昂鬥志下，從南區聯賽2戰皆捷直接晉級全國賽，賽前排球隊員提早1天抵達中原大學熟悉場地，對上彰化伸港戰役時，面臨賽末點的高度壓力下，排球小將們仍一球球追回，終場以2比1贏得勝利，晉級八強!

在四強賽中，面對大家看好的奪冠勁旅台中大雅，義竹國中小將們毫不畏懼，就算在比數落後情形下，仍奮戰到底，最後粉碎了大雅國中奪冠美夢，勇闖隊史首次的冠軍戰，最終雖然在冠軍戰中不敵泰武國中，仍是創下隊史新紀錄。

排球小將們在國中剛入學時，各個身高不及150公分，但經過了兩年的訓練和成長，每位都抽高了20公分以上。排球教練呂坤峰表示，這一批的球員最令人激賞的就是打球的態度和贏球的企圖心，才能在一場又一場的硬戰中脫穎而出。

學校老師們說，看著隊員們在球場上專注認真的表情，真是令人感動！隊長蔡弦修在國一時作文寫的就是排球夢，當時，他還是一個懷著排球夢卻150公分不到的小不點，如今，已變成帥氣高大的排球隊長，帶領著排球隊過關斬將 來到全國乙級聯賽的場地!

其實，以國三為主力的排球隊，奮鬥過程並非順利，去年聯賽在連八強的資格都沒有的情況下，小將們開始對排球失去信心失去士氣。但在呂坤峰不間斷地訓練，還遇見了與他們亦師亦友的教練楊禹中，在升國三的暑訓，立即展開嚴謹的訓練計畫，重新燃起球員們的鬥志!

▲十年磨一劍 義竹國中「義」軍突起勇奪全國乙級排球聯賽亞軍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

雖在特訓期間因為高強度的訓練造成的身心疲勞一度想放棄，但蔡弦修說，想到楊教練無時無刻的陪伴，再累再苦都要堅持下去、拚一個冠軍，甚至在生活科技課時，黃俊德、黃昭翔、蔡旻勳、蔡弦修幾位大男孩偷偷製作了一個「乙組冠軍」的跑馬燈風扇，打算比賽結束送給楊教練當作紀念；主攻手翁啟文及翁郁翔也想以場上最優異的表現回報教練，雖結果不如預期，但這群大男孩這段期間的訓練與奮鬥，已為國中生涯創造豐富、永生難忘的精采回憶。

義竹國中校長蔣佳樺說，男排表現優異，除了感謝學校團隊、鄉親好朋友外，特別要感謝嘉義縣政府教育處，在沒有專任運動教練的情況下，願意相信學校並給予體育班大力的支持及後援。

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