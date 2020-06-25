大陸核酸檢測力狂飆！升幅200%「每日可完成378萬份」　累計達9041萬

▲在接受核酸檢測的北京市民。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

自新冠肺炎疫情爆發以來，大陸核酸檢測能力不斷提高。大陸國家衞健委24日就指出，全國核酸檢測能力從3月初每天126萬人份，大幅提高到目前378萬人份，升幅達200%，截至22日累計數據更達到9041萬人份。

▲北京核酸檢測夜場。（圖／記者任以芳攝）

在24日的大陸國務院疫情防控記者會上，醫政醫管局監察專員郭燕紅指出，全國核酸檢測能力從3月初每天126萬人份，大幅提高到目前378萬人份，升幅達200%，而檢測機構方面從3月初的2081家，提高了131%至目前4804家；從事核酸檢測技術人員的總數也從1.39萬人，提高了104%至2.85萬人。

郭燕紅進一步指出3點舉措，首先是積極擴大檢測範圍，並按重點人群應檢盡檢，一般人「群願檢盡檢」來排查風險，然後是加快提升檢測能力，如改造實驗室、設施配備、軟體建設等，最後是強化管理和資源統籌，提高檢測效率。

大陸國家衛生健康委員會臨床檢驗中心研究員李金強調，核酸檢測的目的非常明確，就是為了「早發現、早報告、早隔離、早治療」，核酸檢測的陽性結果可以作為病毒感染診斷的「金標準」。

▲等待檢測的民眾。（圖／記者任以芳攝）

針對此次北京爆發的第二波疫情，大陸國家衛健委臨床檢驗中心研究員李金明表示，這次新發地市場疫情，當地決定及時對市場的工作人員、5月30日以後進出過市場的人員，以及周邊的11個小區人員進行大規模核酸檢測，精準及時地發現了新冠病毒感染者，對防止疫情的擴散起到了非常重要的作用。

▲晚上在等待檢測的民眾。（圖／記者任以芳攝）

北京市衛生健康委員會主任雷海潮指出，從病例發現方式看，目前病例發現方式已從原先的發燒門診篩查為主，轉變為發燒門診、從密切接觸者中發現、主動核酸篩查三種方式相結合，這對「早發現」起到重要作用，「核酸篩查對於保護其他的易感人群，切斷傳播途徑，是非常積極有效的措施。」

不過，李金明也指出核酸檢測的局限之處，即檢測的準確性，其中「假陰性」問題較多，譬如標本採集的時機、標本的類型、採集方法，還有方法學和試劑的靈敏度等因素，以及病毒的變異；另一個是「假陽性」的存在，但通過嚴格的質量控制，對陽性樣本進行複檢，仍可有效避免假陽性報出。