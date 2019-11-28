大選前肅槍！　一周查獲56把　赫見「山豬殺手」改造空氣槍

▲刑事局副局長朱宗泰重申警方肅槍決心。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

警政署與刑事局從11月20日至11月26日，執行2019年第6次「全國同步檢肅非法槍械專案行動」專案截止統計查獲違反槍砲彈藥刀械管制條例40件42人，當中掃蕩改造槍械場所7處，緝獲非法槍枝56枝，其中制式槍枝2枝、改造槍枝40枝、改造空氣槍14枝；刑事局28日下午展示警方緝槍成果。

▲刑事局中打查獲地下兵工廠。（圖／記者張君豪攝）

包括刑事局偵查第一大隊、北市及新北市警察局共同偵破新北市陳姓建設公司小開涉嫌購買俗稱「山豬殺手」的改造空氣槍案，計查獲改造空氣手槍、鎮暴槍各1枝、可加掛氣瓶的CO2空氣精密長槍1枝。

此外，共同偵破北市文山區鄭姓角頭等人涉嫌持有改造槍械案，計查獲以土耳其操作槍改通槍管的改造手槍5枝、子彈550顆等證物一批。刑事局中部打擊犯罪中心則偵破周等3人涉嫌改造槍械場所，計查獲改造手槍7枝、砂輪機、車床等改造工具證物一批。

警政署表示，台灣為槍枝管制國家，社會大眾無法容忍歹徒擁槍橫行，持槍暴力犯罪等情事，政府更是嚴格管制非法槍枝，警政署從查緝實務發現，「操作槍管制漏洞」、「持改造槍枝犯罪刑責較低」為當前改造槍枝氾濫主因，為確實抑制違法槍枝，防堵歹徒鑽法律漏洞，已推動「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案。」

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