李眉蓁首站十全市場比拚陳其邁人氣　父李榮宗低調陪同：木已成舟

▲李眉蓁登記後首站到十全果菜市場拜會。（圖／記者洪正達攝）

記者黃子倩、洪正達／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁24日辦理登記後，25日一早6點安排到十全果菜市場拜會，而這不只是她的競爭對手陳其邁回到高雄後拜會的第一站，更是她擔任高雄果菜運銷總經理的父親李榮宗任職的地方，一早的聲勢以及攤販給予的支持度引發關注，根據記者現場的觀察，人氣似乎沒有陳其邁來得高，攤販大多禮貌性回應，身旁僅有市議員黃香菽陪同。

▲陳其邁回到高雄後拜會首戰也選在十全市場。（圖／記者洪正達攝）

而為了保持行政中立，李眉蓁的父親李榮宗儘管一路跟在隊伍最後端，但他沒有多做表態，對此，李眉蓁表示：「攤商大多比較靦腆，未來也會繼續努力，對於父親因為職位上比須保持中立，但仍舊願意以行動給予支持，心裡十分感激，至於對手的部分，希望他能做到不要攻擊各自的家人，一起打一個高規格的選戰。」

至於李榮宗的部分，他受訪時表示誰要來果菜市場，他都一樣的歡迎，但絕對會保持行政中立，但也不諱言對於女兒李眉蓁耀角逐市長補選，他本身本來不太贊成，但得知女兒被徵召時，木已成舟，來不及阻止，但未來有造勢活動，他時間上如果允許，都一定會參加給予支持。

▲李眉蓁登記後首站到十全果菜市場拜會。（圖／記者洪正達攝）

► 欸~妳過來一下！妳過來一下