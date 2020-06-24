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近8千萬改善新竹漁港南側　漁民、釣客作業安全又方便

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▲竹市獲近8千萬補助改善新竹漁港南側。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市獲近8千萬補助改善新竹漁港南側。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

新竹漁港南側環境改善的周邊海岸環境改善工程24日開工典禮，新竹市政府產業發展處指出，本次工程由水利署、漁業署共同核定7,950萬補助，將改善漁港南側，整修碼頭下沉的路面，徹底解決困擾漁民許久的排水不良問題，升級漁民作業環境，釣魚平台也針對釣客需求做改善與安全強化，打造觀光、產業功能兼具的漁港，預計明年(110)年2月完工。

上午由新竹市副市長沈慧虹主持祈福儀式，在農業委員會漁業署副署長林國平、經濟部水利署第二河川局局長楊人傑、海洋委員會海巡署北部分署副隊長楊勝松、新竹區漁會常務監事許順隆、總幹事童錦杰，以及新竹市議會議員彭昆耀、議員劉康彥、劉崇顯議員助理黃建廷、林彥甫議員助理林佳萱與多位里長陪同下，共同為工程順利祈福。

沈慧虹副市長表示，新竹漁人碼頭是市府推動的重大計畫之一，打造出魚鱗天梯、風箏賽場與親子沙灘等熱門景點，持續改善基本設施。本次工程分期分區改善漁港基本設施，包含改善漁港常見的碼頭後道路沉陷，增加讓漁民朋友們使用更方便的設施，打造出安全與美觀的漁港公共空間。

產業發展處張力可處長表示，本次新竹漁港改善工程是前瞻計畫水環境補助，改善新竹漁港南側碼頭道路沉陷，改善道路總長460公尺、道路面積14350平方公尺；此外，新建一座簡易上架場，供小型漁船筏需要整修時使用，並增加3組岸水岸電設施，讓漁船靠岸整補時可以更加方便，提升漁民作業環境。

另，由於漁港南側凸堤的釣魚平台也於去（108）年，為了讓釣客更方便安全，也將增設樓梯及強化安全護欄等設備。

新竹市政府產業發展處表示，本次工程施工位置漁港南側，主要是漁船整補作業及海巡署機關公務使用區域，另外當假日或漁港有活動人車潮較多時，會作為臨時停車場使用，市府計畫在109年12月底前就將道路及排水溝分段優先改善完成，讓漁民及市民朋友的影響降到最低。

▲竹市獲近8千萬補助改善新竹漁港南側。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市獲近8千萬補助改善新竹漁港南側。（圖／新竹市政府提供）

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