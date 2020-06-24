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美防長發文挺台　陸國防部：想用「切香腸」的方式危害中國主權

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▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／路透）

▲美國國防部長艾斯培。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

美軍運輸機日前通過台灣領空，美軍艦也通過台灣海峽，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在推特表示，美方將維持對民主台灣的承諾。對此，大陸國防部發言人吳謙表示，美方頻繁打台灣牌，想通過「切香腸」的方式來危害中國的主權和領土完整，這完全是癡心妄想。

▼大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

▲大陸國防部發言人吳謙（資料照／CFP）

吳謙指出，台灣是中國不可分割的一部分。台灣事務純屬中國內政，不容任何外來干涉，「美方頻繁打台灣牌，想通過『切香腸』的方式來危害中國的主權和領土完整，這完全是癡心妄想。」

吳謙強調，解放軍始終保持高度戒備，有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力維護國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定。

此外，美國國防部長艾斯培近日還說，中國在東海、南海的行為給印太地區帶來不穩定因素，美方將與地區盟友一起，對抗試圖「削弱別國主權，破壞國際規則」的中國。對此，吳謙表示，美防務部門領導人罔顧事實，渲染所謂「中國威脅」，挑撥地區國家關係，對中國抗疫努力進行污名化，「我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

吳謙指出，在地區國家的共同努力下，東海、南海的局勢總體是穩定的，這充分說明域內國家有智慧、有能力、有辦法通過直接談判協商，妥處分歧，共護和平，「反觀作為域外國家的美國，打著所謂『航行自由』的幌子，派軍用艦機來東海、南海挑釁，對中方實施高頻度抵近偵察，舉行針對性極強的軍事演習，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞本地區的和平穩定。」

▼美軍「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）通過台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲▼美軍「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）4日穿越台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

吳謙提到，對於「削弱別國主權，破壞國際規則」這頂大帽子，中國原物奉還，相信美方才是名副其實。

吳謙還說，美方一些政客搬弄是非、顛倒黑白，對中國大肆污衊抹黑，企圖藉此轉嫁國內矛盾、推卸抗疫不力的責任，是非自有公論，公道自在人心，「甩鍋」中國治不了美方的「病」。

吳謙強調，中美都是世界上重要國家，兩國合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，保持兩軍關係總體穩定，是中美兩國的利益所在，是兩國軍人的責任所繫，也是國際社會的人心所向，「我們希望美方與中方相向而行，把握不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的大方向，加強戰略溝通，深化務實合作，妥善管控分歧，為推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係增添積極因素。」

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