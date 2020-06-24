人行連5日逆回購！總金額破3兆「相當於降準0.5％」

▲人行連續多日操作逆回購，金額相當於一次降準。（圖／CFP，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸央行中國人民銀行24日公告，為了維護半年末流動性平穩，人民銀行24日以利率招標方式展開1800億元人民幣（約7500億元新台幣）7天期逆回購操作。據統計，人民銀行已連續5個工作日進行逆回購操作，金額達到8000億元人民幣（約3.3兆元新台幣），相當於今年1月降準0.5％釋放的資金規模。

根據《中新經緯》報導，人行已連續5個工作日開展超千億元逆回購操作，華泰證券認為，預計後續逆回購操作將繼續常態化。公開市場操作的優勢在於「可逆」，能夠多期限搭配熨平利率債發行帶來的資金面波動。

隨著復產進度加快，大量基建項目有望快速投入運行，未來幾個月內財政資金的撥付會越來越快。在此背景下，進退靈活的逆回購更適合進行短期流動性調節。考慮到下半年國債、地方債等供給量較大，預計未來一段時間逆回購操作會較為頻繁。

▼中國人民銀行。



華創證券固收首席分析師周冠南指出，考慮到下半年政府債券持續繳款帶來的短期流動性需求，若央行逆回購操作並非常態化，資金面大概率將持續處於緊平衡狀態，市場資金價格或圍繞政策利率中樞波動，「央行流動性投放結構發生變化的情況下，下半年資金價格或在靠近政策利率的下方維持震蕩。」

周冠南強調，資金的波動取決於逆回購操作的及時性，政府債券繳款持續，常態化的逆回購操作是維穩資金面的關鍵。

值得注意的是，央行行長易綱18日也在陸家嘴論壇上表示，疫情應對期間的金融支持政策具有階段性，要注意政策設計要激勵相融，防範道德風險，要關注政策的後遺症，總量要適度，並提前考慮政策工具的適時退出，「展望下半年，貨幣政策還將保持流動性合理充裕，預計將帶動全年人民幣貸款新增近20萬億元，社會融資規模的增量將超過30萬億元。」