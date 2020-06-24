把握端午改運！3材料自製超強發財水　命理師曝禁忌：當天弄丟這會招衰運

▲大家可以利用硬幣、鹽巴和午時水自製發財水。（示意圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

農曆5月初五（6月25日）為端午節，傳統上是一年中陽氣最旺的日子。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙對此表示，只要正確把握端午節午時（11-13時），並利用午時水，就能幫助招財或改運。

楊登嵙表示，大家熟悉的午時水又稱為「純陽水」，若在11-13時期間把水接起來，並且置於陽光下曝曬至少30分鐘，將會吸收陽光正能量，用來淨屋、淨身或是泡澡，都能達到轉運去穢氣的效果。楊登嵙還說，他多年前將接取的午時水放置於陰涼處，神奇的是，至今都沒有長出青苔，「若一般的水早已變質甚至長青苔。」

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他指出，民眾也可以在正午之時，取168或268元的硬幣，加上午時水及少許鹽巴煮沸後冷卻，並將這「發財水」至於辦公室或家中財位（大門斜對角角落），對財運也很有幫助。

▲ 命理師楊登嵙。（圖／楊登嵙提供）

除此之外，在端午節午時到外頭走走曬太陽，或是立蛋都能幫自己的運勢和工作業績增加能量；考生們則是能食用粽子，象徵早中狀元、金榜題名。若想要招桃花或貴人，可以在正午之時，分別在臥室噴上適量花香香水、在神明廳及客廳點上檀香。

楊登嵙也提醒，端午節當天忌去陰氣重的地方，如殯儀館或經常出事的河邊等，若真的非去不可，也要隨身配戴艾草、菖蒲來避邪保平安。此外，若兒童收到大人所給予的「香包」，在端午節當天絕對不能丟失，否則一年內將會招來不好的運勢。

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