36年前警總密件揭「黨國勾黑幫」內幕　威權操控手段曝！一清可能是白色恐怖延續

圖、文／鏡週刊

本刊取得36年前警備總部「一清專案偵訊組」製作的「竹聯幫組織沿革表」，詳細揭露竹聯幫與黨國體制關係曾相當密切，對此，專家和立委異口同聲表示，透過文件可以了解當時國民黨利用檯面上、檯面下的社團組織，達到控制台灣社會的目的，甚至縱容黑幫加入軍警、特勤系統，必須透過轉型正義的手法，來解密、釐清史料背後的真相。

▲東吳大學教授胡博硯指出，威權政府對幫派或社團具有一定支配力。（圖／鏡週刊提供，下同）

東吳大學公法中心主任胡博硯教授表示，這份「竹聯幫組織沿革表」的解密，對社會有正面幫助，可以把對竹聯幫和國民黨的一些猜測，將其證實為真。民眾可以更清楚得知，威權時代的國民黨，對幫派或合法性社團具有一定的支配力，例如過去國民黨的「社工會」，就是利用組織來確保其政權的穩定性，讓威權體制不會被動搖。

針對當時黑幫加入黨政軍特，胡博硯認為，國民黨可能為了達成社會控制的目的，「睜一隻眼、閉一隻眼」，在許可的範圍內，讓這些幫派分子加入政府組織；另一種可能則是製作這份報告的檢警人員，故意對其欲鬥爭或有利益衝突的對象羅織罪名，將其私自納入竹聯幫，害這些人被移送管訓，因此必須藉由轉型正義的法源依據，才能平反一些可能造成的冤錯假案。

立委洪申翰則說，從這份史料可以印證，坊間對於黨國與黑幫關係縝密的諸多傳言，當年國民黨利用兩手策略，一邊控制黑幫，一邊利用軍警特務執行政治控制，對台灣社會牢牢箝制。藉由轉型正義的解密，民眾必須從政治民主化的過程中學到教訓，公民更該主張自己的權利，達到基本的人權要求，不要再重蹈覆轍。

一份36年前的警備總部機密文件，證實並揭露黑幫與黨國掛鉤的黑歷史。曾任促轉會副研究員的吳佩蓉則表示，警備總部主導的「一清專案」，是依《台灣省戒嚴時期取締流氓辦法》執行，首要目標便是竹聯幫，該辦法的法律位階僅是行政命令，遭逮捕者不須經過法院的審判，直接裁定移交管訓，明顯違反法律保留原則及中華民國憲法，嚴重違反人權保障，所以過去相關的專案也被視為白色恐怖的延續，當時有人可能是被冤枉，無端被冠上流氓之罪名遭逮受刑，成為威權下的受害者。

不過，吳佩蓉也指出，這份「竹聯幫組織沿革表」雖然列為機密，但從結構看來，應屬於公部門內部持續性增補資料的文件，既未見批示的決行層級（給誰看、有哪些人看過）和解密條件，也沒有裁示內容，極可能是公文的附件資料，亦即在缺少公文主體的條件下，外界很難了解警備總部對掌握幫派運作的心態、目的與操作手法等。

吳佩蓉認為，嚴格來說，這份資料並不夠嚴謹，僅有人名，甚至有些還只有綽號，幫眾從事的職業不一，但有不少人從事影視產業，或曾擔任通訊社和報社編輯，甚至是國安局派駐美國的人員，還有為數不少的軍、檢、警、調人員。這樣的現象或許與他們的出身背景有關，由於父兄輩多任軍職或公職，所以跟隨他們的腳步從軍或是報考相關的職種。

吳佩蓉說，這份資料雖然進一步印證，過去國民黨政權與外省幫派關係密切，但推論上仍需以更嚴謹的態度，去爬梳比對其他史料或證據，才能進一步建構歷史脈絡，釐清時空背景下的相關史實。



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