台北狂飆38.4度！用電量同步創新高　風力發電僅佔0.783%

▲離岸風電是指海上建設風力發電廠，通常設置地點位於大陸架，利用風能進行發電。

記者楊庭蒝／綜合報導

熱到爆！受到太平洋高壓及西南風沉降影響，台北在今（23）日飆出38.4度的高溫，創下有史以來台北測站6月第二高溫，連帶用電量也飆破記錄，氣象局也持續針對11縣市發出高溫資訊。根據台電資料顯示，今日最高用電量出現在下午1點40分，尖峰用電更達到3673.1萬瓩，創下今年及歷史上6月份的用電量紀錄新高。

蔡英文政府一直以來都相當重視綠能發電這一塊，不過在23日的台電系統各機組發電量資料中，對比各能源別即時發電量小計，截至晚間6點30分，綠能發電中相當重要的風力發電只佔0.783%，僅高於燃油、輕油和太陽能發電。

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▲台北高溫飆至38.4度，創今年以來新高溫紀錄。（圖／中央氣象局）

雖然風力發電對於發電量的貢獻相對較少，但台電仍沒有放棄發展，離岸風電二期計畫「風場財物採購帶安裝案」在15日順利決標，決標金額為新台幣628.88億元，預計計畫將於025年9月底前完成「全部機組接受安全調度」，完工併聯後，預計年發電量超過10億度，可供給約27萬家戶一年用電。

隨著6月用電屢創今年及歷年同月新高，台電今 (23)日宣布年度節電活動正式起跑，今年目標全台節電超過1%，也就是超過20億度，但因節電難度年年提升，台電今年也持續將目標放在年輕人，以生活美學觀念、活動來呼籲節電。